Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carta abierta marinero muerto CangasTraumatología ChuviRescate policial a un «camello»Contratos navalCelta-PAOKCatamarán lago de SanabriaAtaque perro Cangas
instagramlinkedin

Los papeles del 23-F en Galicia

La USC y los astilleros de Vigo y Ferrol: principales focos de protesta en Galicia tras el intento de golpe

Las protestas en las facultades de Historia, Ciencias de la Educación y Filología provocaron que las autoridades procediesen a su «desalojo», según los informes policiales desclasificados

Policía y ciudadanos en las calles aledañas al Congreso, durante el intento de golpe de Estado

Policía y ciudadanos en las calles aledañas al Congreso, durante el intento de golpe de Estado / Efe

Mateo Garrido Triñanes

Belén Teiga

Santiago

Durante los tres días posteriores al intento de golpe de Estado, la Comisaría General de Información recibía informes sobre cuál era la situación en las diferentes regiones policiales que conforman el Estado y cuáles eran las acciones de protesta previstas tras la ocupación del Congreso de los Diputados. Unos informes que ahora han sido desclasificados y revelan cómo la Universidad de Santiago de Compostela y los astilleros de Vigo y Ferrol constituyeron los principales focos de rechazo al 23-F en la comunidad.

Así, siempre según las informaciones policiales, el día posterior a la entrada de Tejero en el Congreso las protestas en las facultades de Historia, Ciencias de la Educación y Filología provocaron que las autoridades procediesen a su «desalojo». Unas acciones que habían sido promovidas «mediante carteles» por el Movemento Comunista de Galiza (MCG), que pedía acciones en favor de la democracia y que se extendieron a otros centros de la USC.

Mientras, en Ferrol, 3.500 trabajadores de Astano y 6.200 de Bazán realizaron paros durante la jornada laboral en protesta contra el intento golpista.

En Vigo, a la concentración convocada por el MCG y la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) en la Porta do Sol, se sumaron también paros en los astilleros Vulcano y Barreras y la fábrica de loza Álvarez. Empresas en las que se realizaron, además, asambleas de trabajadores, del mismo modo que en Citröen.

Al día siguiente, el 25 de febrero, la Policía califica el clima de «normalidad general». Si bien, los actos de protesta continúan en la comunidad. En la USC hay paros parciales en las facultades de Filología y Geografía e Historia, mientras que en Económicas la huelga es total. Reunidos en una asamblea en la Facultad de Medicina, hasta 600 estudiantes acuerdan realizar un paro total en toda la Universidad.

A su vez, en Vigo, Esquerda Galega —la formación liderada por Camilo Nogueira— realiza una entrega de propaganda llamando a los trabajadores a «consolidar las conquistas democráticas».

Noticias relacionadas

El punto crítico de la jornada se vivió en la sede de la constructora Grupo San José, en Pontevedra, donde se recibió una llamada anunciando la colocación de explosivos en el edificio. Una amenaza que, a posteriori, se demostraría falsa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas
  2. Se acabó la estabilización extraordinaria de plazas en la Xunta: sacar nuevas convocatorias exigirá una ley
  3. Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
  4. La Xunta activa la alerta por la llegada de polvo en suspensión a Galicia y recomienda limitar la actividad al aire libre
  5. Más de 6.200 gallegos tienen prescritos fármacos tipo Ozempic para adelgazar
  6. Las lluvias devuelven a la Lagoa de Antela a su sitio natural y los productores dan por perdida la cosecha del cereal
  7. Convocadas las oposiciones de Educación en Galicia: 1.600 plazas, fechas clave y distribución por especialidad
  8. «Las deudas que nos reclama la Xunta a las comunidades de montes son falsas e injustas»

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

Qué hacer en Galicia: todas las noticias de planes y ocio, al minuto

La USC y los astilleros de Vigo y Ferrol: principales focos de protesta en Galicia tras el intento de golpe

La USC y los astilleros de Vigo y Ferrol: principales focos de protesta en Galicia tras el intento de golpe

Cuatro concellos gallegos cuentan con más plazas turísticas que habitantes

Cuatro concellos gallegos cuentan con más plazas turísticas que habitantes

El legado inflamable de las reforestaciones del franquismo: monocultivos, plagas e incendios

El legado inflamable de las reforestaciones del franquismo: monocultivos, plagas e incendios

Educación abandonará el programa de auxiliares de conversación en Galicia si el Gobierno no rectifica la convocatoria

Manuel Fraga, citado hasta siete veces en los planes para derrocar a Adolfo Suárez

Manuel Fraga, citado hasta siete veces en los planes para derrocar a Adolfo Suárez

Galicia será destino de «buena parte» de los 10 millones de viajes previstos para ver el eclipse del 12 de agosto: el Gobierno prepara su estrategia de seguridad

Galicia será destino de «buena parte» de los 10 millones de viajes previstos para ver el eclipse del 12 de agosto: el Gobierno prepara su estrategia de seguridad

El PPdeG coloca un busto de Fraga en sus dependencias del Parlamento

El PPdeG coloca un busto de Fraga en sus dependencias del Parlamento
Tracking Pixel Contents