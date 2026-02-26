Galicia tiene casi tres jabalís por kilómetro cuadrado «una de las densidades más altas de Europa», según un estudio de Medio Ambiente

La Xunta pone números —y urgencia— a uno de los debates más sensibles del medio rural: la expansión del jabalí. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, explicó hoy que el Gobierno gallego ha elaborado un estudio de estimación poblacional para «optimizar» las medidas de control de la especie.

Según el análisis de los parámetros, en el territorio gallego habría más de 82.000 jabalíes, (una horquilla de «entre 75.300 hasta 95.600 ejemplares», aseguró Vázquez) lo que representa una densidad media de 2,77 ejemplares por kilómetro cuadrado, una de las más elevadas del continente europeo de acuerdo con referencias científicas recientes citadas por la propia Consellería.

La conselleira trasladó estas cifras en una reunión con representantes del Consello Galego de Colexios Veterinarios, un interlocutor clave por el impacto del jabalí no solo en la agricultura, sino también en la sanidad animal y la salud pública. Los veterinarios, según la Xunta, coincidieron en la necesidad de mantener y ajustar las medidas de control ante una especie que multiplica su presencia en cultivos, explotaciones ganaderas y, cada vez con más frecuencia, en zonas periurbanas.

El estudio —matiza la Xunta— no es un censo, sino una «estimación poblacional». Para construirla se tomó como referencia el número de capturas de la temporada cinegética 2024-2025, que rondó los 19.000 ejemplares. A partir de ahí, se calculó el volumen total dentro de los terrenos cinegéticos aplicando una tasa de extracción (relación entre animales abatidos y población total). Además, se sumó una estimación de ejemplares fuera de esos terrenos basada en la densidad media gallega.

Más allá de los cálculos, Vázquez endureció el tono político al lamentar el «desleixo» del Gobierno central en esta materia y reiteró la necesidad de contar con un censo estatal que permita, según defendió, un mayor control y seguimiento de la especie a escala nacional. En un escenario donde los daños a cultivos, las entradas en granjas y los accidentes de tráfico se repiten campaña tras campaña, la Xunta insiste en que la gestión requiere coordinación y un marco común de información.

Solicitudes en 24 o 48 horas

Tras darse por finalizada la emergencia cinegética, que llegó a afectar al 83% de la superficie gallega, la Xunta anunció un plan de refuerzo para el periodo del 1 de marzo al 30 de junio, precisamente cuando se concentran buena parte de los daños en los cultivos. En esos cuatro meses, el Ejecutivo autonómico prevé agilizar las autorizaciones para medidas de control y prevención: en días hábiles, las solicitudes deberán presentarse con 24 horas de antelación, y con 48 horas si la actuación coincide con una jornada inhábil.

Entre las actuaciones que podrán autorizarse de forma inmediata figuran batidas (con armas o en modalidad disuasoria), esperas, desencames con perros atados y otras acciones excepcionales, incluida la instalación de jaulas-trampa en determinados terrenos.

Este último instrumento, defendió la conselleira, ha demostrado «buen resultado» en áreas urbanas y periurbanas donde no es viable la actividad cinegética: desde su puesta en marcha en 2023 se habrían capturado alrededor de 150 ejemplares mediante este sistema.

La Xunta avanzó, además, la compra de nuevas jaulas de mayor tamaño para mejorar la respuesta a los ayuntamientos que las soliciten. Y anunció la continuidad de protocolos específicos para su instalación en explotaciones agrícolas y ganaderas con presencia reiterada de jabalíes sin alternativas eficaces, así como en espacios naturales protegidos, entre ellos el Parque Natural del Complejo dunar de Corrubedo y lagoas de Carregal y Vixán, las ZEC Betanzos-Mandeo y Brañas de Laiño, y la Illa de Cortegada, dentro del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia.