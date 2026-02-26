El Constitucional declara ilegal una discriminación fiscal de la Xunta hacia empresas con sede en otra comunidad autónoma

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad que el hecho de poder beneficiarse de gravámenes reducidos en el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) se condicione a que la sociedad tenga su domicilio en la comunidad autónoma. Esto es lo que hizo Galicia, aplicando un tipo de gravamen reducido en este tributo en favor de sociedades de garantía recíproca que estén domiciliadas en dicha comunidad autónoma, mientras que a las residenciadas en otras comunidades se le imponía un tipo más elevado.

El conflicto los elevó al Constitucional el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que el pasado año dudaba de su legalidad. La norma en cuestión es el decreto 1/2011, del 28 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado. En concreto, se alude al artículo 15.6 y atañe a las sociedades de garantía recíproca. Estas organizaciones son entidades financieras que permiten a las pymes y a los trabajadores por cuenta propia obtener financiación de los bancos con mejores condiciones. Su función no es prestar dinero, sino que otorgan las garantías que necesitan los acreedores de pymes y autónomos.

Una de estas sociedades, con sede en Burgos constituyó hipotecas sobre bienes situados en Galicia y en la autoliquidación del AJD aplicó un tipo del 0,1%, pero la Consellería de Facenda le reclamó el 1,5% porque alegaba que el decreto 1/2011 condiciona el gravamen rebajado a que la sociedad tenga su domicilio en Galicia. Por esta razón, la organización, con sede en Burgos, presentó recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Los magistrados del Constitucional destacan que dicha norma incide en el coste fiscal de la documentación notarial necesaria para constituir las «contragarantías» (en la mayoría de los casos, hipotecas) que reciben las sociedades de garantía recíproca en contrapartida de los avales que prestan a las pequeñas y medianas empresas para que estas puedan acceder a la financiación bancaria.

El efecto de la norma es que dicho coste se reduce sustancialmente para las sociedades de garantía recíproca locales -domiciliadas en Galicia en este caso- frente a las domiciliadas fuera de la comunidad.

El TC recuerda su doctrina sobre el principio de igualdad tributaria, en conexión con la libertad de circulación y de establecimiento de personas y bienes, por la cual ha declarado en otras ocasiones inconstitucionales ciertas medidas tributarias por utilizar la residencia o domiciliación en un territorio con fines discriminatorios o proteccionistas. En este sentido, cita el impuesto sobre sucesiones de la Comunidad Valenciana, el de donaciones en Castilla-La Mancha, o el de los depósitos de clientes de entidades de crédito de Canarias.

Las sociedades de garantía recíproca que realizan las operaciones a que se refiere el precepto cuestionado se hallan en una situación comparable a la de aquellas que, con idéntica actividad, no tienen su domicilio social en dicha comunidad.

La diferencia de trato entre unas y otras «carece de una justificación objetiva y razonable», indica la nota.

Esa condición no beneficiaba al tejido empresarial gallego, pues a las pequeñas y medianas empresas que reciben los avales les es indiferente dónde esté domiciliada la entidad que se lo otorga, ni el incentivar la domiciliación de las sociedades de garantía recíproca en Galicia, ya que este es un fin proteccionista.