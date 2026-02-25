Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud pública

La Xunta activa la alerta por la llegada de polvo en suspensión a Galicia y recomienda limitar la actividad al aire libre

Personas con problemas respiratorios, ancianos, niños y embarazadas son las más vulnerables ante la mala calidad del aire, sobre todo en las provincias de Ourense y Lugo

Efecto del polvo en suspensión en el aire, en Valencia.

Efecto del polvo en suspensión en el aire, en Valencia. / Miguel Ángel Montesinos

R. S.

Santiago

La Xunta ha activado la alerta por la llegada a Galicia de polvo en suspensión procedente del norte de África. De acuerdo con los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente, esto puede provocar que en determinadas zonas de Galicia, sobre todo en las provincias de Ourense y de Lugo, la calidad del aire empeore, por el aumento de las concentraciones de partículas el mismo, pudiendo producir efectos adversos en la salud humana.

Por este motivo, y para reducir su posible impacto en la salud, la Dirección General de Salud Pública recomienda, sobre todo, en el caso de la población sensible, limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar máscaras y/o gafas en exteriores.

La población que puede verse más afectada por la mala calidad del aire, debido a la elevación de las partículas en suspensión, son las personas con enfermedades pulmonares o cardiocirculatorias, principalmente asma o EPOC, los ancianos, niños y embarazadas.

El tamaño de las partículas, determina el riesgo del polvo para la salud. De estas partículas, las que pueden causar efectos nocivos en la población, son las PM10 de 10 micras o menores, que producen síntomas como irritación en los ojos, nariz, boca y garganta. Las menores de 2,5 micras (PM2,5), además, tienen la capacidad de introducirse en los pulmones y en el torrente sanguíneo, produciendo sobre todo, una merma de la capacidad respiratoria lo que provoca problemas respiratorios y agravamiento de las patologías crónicas, como el asma o la EPOC.

TEMAS

La Xunta activa la alerta por la llegada de polvo en suspensión a Galicia y recomienda limitar la actividad al aire libre

