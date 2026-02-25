El papa León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026, pero su visita no incluye Galicia

La oficialidad del viaje del Papa a España se ha hecho esperar, pero ha llegado finalmente este miércoles. Según un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, León XIV realizará una visita de una semana, del 6 al 12 de junio próximo y no incluirá Galicia pese a las invitaciones formales que se le hicieron llegar. El desplazamiento tendrá un marcado carácter histórico: se producirá quince años después de la última presencia de un Pontífice en el país —la de Benedicto XVI— y coincidirá, además, con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona.

Por el momento, el Vaticano no ha concretado ni el programa ni las ciudades que formarán parte del itinerario. Esa información, ha señalado la oficina de prensa vaticana, se dará a conocer "a su debido tiempo". De hecho, una delegación de la Santa Sede viajará la próxima semana a Madrid, Barcelona y Canarias para continuar con los preparativos de la visita de León XIV. Las reuniones serán con la conferencia episcopal española y las coordinaciones locales de cada diócesis.

Madrid, Barcelona y luego, Canarias

Sin embargo, como también adelantó días atrás este diario y ahora ha confirmado el portal de informacion vaticana Vatican News, León XIV tiene previsto realizar escalas primero en Madrid, después en Barcelona y, por último, en Canarias. En Barcelona, en particular, el objetivo es "inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia, la monumental basílica que ha rediseñado el horizonte de la ciudad catalana". "La visita coincide con el centenario de la muerte del genial arquitecto que 'soñó' la basílica y comenzó a construirla, Antoni Gaudí, declarado el año pasado venerable Siervo de Dios", se ha explicado, en referencia a la decisión del fallecido Francisco de dar en abril de 2025 el primer paso para la beatificación de arquitecto y máximo exponente del modernismo catalán.

En cambio, en la capital española, Madrid, se trabaja con la hipótesis de un encuentro multitudinario con jóvenes y de una misa "abierta a todo el mundo", según fuentes cercanas a la organización. Con ello, también habrá con toda probabilidad un saludo institucional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está siendo gestionado de la Secretaría de Estado vaticana y las autoridades españolas.

Por su parte, Canarias, la última etapa, tendrá dos escenarios: Tenerife y Gran Canaria. Un viaje, que como se ha subrayado desde Vatican News "ya estaba en el corazón de Francisco", como también dijo en enero pasado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano. En efecto, el fallecido pontífice había expresado reiteradamente su deseo de viajar a Canarias, pero finalmente su muerte impidió que esa visita pudiera llevarse a cabo.

Júbilo

La información ha sido recibida con júbilo por diversos representantes de la Iglesia católica en España, entre ellos, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. "Es una alegría y damos las gracias al Papa por inaugurar la Torre de Jesucristo, que es la más grande de todas las iglesias del mundo”, ha afirmado en Ràdio Estel.

Omella ha asimismo asegurado que la Sagrada Familia "es un punto de referencia en todo el mundo" y ha pedido abrir el corazón para acoger al Papa y a la gente que vendrá. "Mostrémosles la fraternidad y la alegría de sentirnos orgullosos de Gaudí y de la fe cristiana", ha subrayado.

Desde la archidiócesis de Madrid también han expresado su "gran alegría" por la noticia. "La noticia ha sido recibida con entusiasmo por toda la comunidad diocesana, que vive este anuncio como un motivo de esperanza y de comunión para la Iglesia en Madrid", ha escrito la institución en un comunicado público.

Antes Mónaco y África

En sus comunicaciones de este miércoles, el Vaticano ha confirmado asimismo que, antes de desplazarse a España, el Papa viajará al principado de Mónaco el 28 de marzo y después, a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial del 13 al 23 de abril. Este último será su primer desplazamiento a África y también empezará por un lugar simbólico, Argelia, la tierra de San Agustín, la orden a la cual pertenece el pontífice peruano-estadounidense, mientras que en su viaje a Guinea Ecuatorial, León visitará por primera vez un país de habla española. Las etapas ya han sido anunciadas. León estará en Argel y Annaba del 13 al 15 de abril; Yaundé, Bamenda y Duala del 15 al 18; Luanda, Muxima y Saurimo del 18 al 21; y Malabo, Mongomo y Bata del 21 al 23 de abril.

Después de su viaje a España, en cambio, el Papa viajará en julio a Lampedusa, la isla símbolo del drama de los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo central, miles de los cuales han muertos en estas décadas en el intento de llegar a Europa. Un reflejo de ello, en estos días pasado, ha sido el reguero de cadáveres hallados en las inmediaciones o directamente en las costas de Sicilia y Calabria, en la Italia meridional.