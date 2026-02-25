El PPdeG coloca un busto de Fraga en sus dependencias del Parlamento

El Partido Popular de Galicia ha instalado este miércoles un busto de Manuel Fraga en las dependencias de su grupo parlamentario en el Parlamento. Este homenaje llega días después del ataque al busto de Fraga en Vilalba reivindicado el pasado domingo por el movimiento juvenil Gazte Koordinadora Sozialista (GKS).

Los populares han querido «tener este gesto después del debate suscitado en los últimos días, una vez más por los grupos de la izquierda radical» con el ataque al busto en Vilalba.

Pero también, tras la petición registrada la pasada semana por el Bloque y otras formaciones políticas con representación en el Senado para pedir la retirada del busto de Fraga ubicado en el pasillo que da entrada al hemiciclo de la Cámara Alta desde hace trece años.

En paralelo, en el pleno de este miércoles, los populares trataron de impulsar la lectura de una declaración institucional para condenar los ataques a la figura de Fraga. Dicha iniciativa, que requiere del apoyo de todos los grupos con representación en la Cámara autonómica para que sea leída por jefe del Legislativo, Miguel Santalices, no ha fructificado, y los populares culpan al BNG, del que han afirmado que «se negó a negociar el texto siquiera».

El caso es que tanto los nacionalistas como los socialistas ya condenaron, sin reservas, la vandalización del busto de Fraga en Vilalba.