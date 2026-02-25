Las obras de reparación por el derrumbe de la muralla romana de Lugo desvelan una escalinata tardoimperial

Las obras de reparación del tramo interior de la Muralla romana de Lugo, desplomado a principios de mes por un episodio meteorológico extremo, han sacado a la luz un descubrimiento arqueológico. Se trata de una escalinata tardoimperial. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, subrayó ayer que se trata de «una nueva escalera», actualmente en fase de identificación y georreferenciación técnica.

Así lo aseguró en el pleno del Parlamento de Galicia al responder a una pregunta de la diputada del PP y portavoz en Lugo, Elena Candia. López Campos reivindicó la «respuesta inmediata» que dio la administración tras el «triste suceso» del derrumbe parcial por el temporal y precisó que la intervención de urgencia obliga a la Xunta a invertir 150.000 euros, ya adjudicados a la empresa que materializa la intervención.

Las actuaciones se concentran entre las puertas de O Carme y de Santiago, en 12 metros del lienzo, y alcanzan parte del cubo XVI, siguiendo las recomendaciones emitidas tras evaluar la afección. La aparición de la escalera —un elemento que «se suponía que podría aparecer», según el conselleiro— servirá para levantar un registro pormenorizado de hallazgos, así como cruzar fondos documentales y «reconstruir parte de esa intrahistoria» del recinto amurallado.

La Muralla de Lugo, Patrimonio Mundial desde 2000, acumula desde entonces (en estos 26 años) sesenta actuaciones por unos 10 millones de euros, orientadas a control de fauna y flora, restauración estructural e iluminación escénica. Más allá de la reparación urgente, la Xunta avanzó un contrato-programa que asciente a un millón de euros para 2026-2027, para continuar con las obras de conservación y mantenimiento de la infraestructura con los que la Xunta «cumple escrupulosamente» el plan director de la muralla.