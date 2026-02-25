Galicia pierde en cinco años 24.500 niños, suma 11.200 nonagenarios y la edad media de la población supera ya los 48 años

A mediados de los años 70, los gallegos tenían, de media, 35 años. Si ya por entonces Galicia no era precisamente una adolescente, ahora ronda la mediana edad, con más de 48 años, según los datos de 2025 relativos a la edad media de la población que recopila el INE (Instituto Nacional de Estadística). Aunque la afirmación de que Galicia envejece suene ya a tópico, la ratifican los datos de cómo avanzan las canas y retroceden los biberones. Basta con comparar las cifras de niños y las de los gallegos en edades más provectas.

Y ni siquiera es preciso remontarse hasta los albores de la Transición; basta con enfrentar las estadísticas de 2020 y 2025. A lo largo del último lustro, Galicia perdió un 13 por ciento de sus pobladores más jóvenes; en cambio, vio crecer a sus más veteranos en un porcentaje de casi del doble, el 24%.

En números absolutos, desde la irrupción de la pandemia el censo ha menguado por el lado de los chavales que no han cumplido todavía los 10 años en 24.500 personas, hasta situarse por debajo de las 175.000. En ese mismo período, el grupo de nonagenarios, e incluso centenarios, ha ganado 12.900 nuevos miembros gracias al incremento de la esperanza de vida, hasta rozar en total los 60.000. Solo en el último año, 2.500 gallegos más se han incorporado al club de los más mayores y 4.500 han dejado el de los menores de 10 años.

Galicia, además, destaca por su evolución en ambos frentes entre el resto de comunidades. Así, en lo tocante a los benjamines de la casa, es la cuarta autonomía en experimentar un mayor recorte en términos proporcionales, después de Cantabria (15,7%), País Vasco (15,1%) y Asturias (13,1%). En el caso de los abuelos ocupa incluso una posición más aventajada, de segunda en el podio, tras Canarias, donde el incremento supera el 34,6 por ciento.

Si la población gallega en general ha logrado salvar los retrocesos a los que parece condenarla la evolución hacia números rojos de su saldo vegetativo —diferencia entre el número de nacimientos y fallecimientos— gracias a los inmigrantes, el salvavidas que proporcionan los residentes procedentes del exterior se extiende también a las nuevas generaciones. En la actualidad hay unos 13.100 niños menores de 10 años nacidos en el extranjero, un 7,4% de los chavales en esas edades, frente al 4,4% (8.800) que suponían en 2020.