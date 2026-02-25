Alvedro operará buena parte de las rutas de Lavacolla durante los 35 días del cierre de la pista

El cierre del aeropuerto de Lavacolla entre el 23 de abril y el 27 de mayo obligará a reorganizar gran parte del tráfico aéreo en Galicia. Durante esos 35 días no podrán operar aviones en la terminal compostelana debido a las obras de reposición del pavimento de la pista, iniciadas el pasado 13 de enero en horario nocturno, lo que ha llevado a las compañías a buscar aeropuertos alternativos para mantener su programación. La principal alternativa será el aeródromo de A Coruña, que concentrará buena parte de los vuelos que hasta ahora se operaban en Santiago.

Vueling, la aerolínea con mayor presencia esta temporada de invierno en el Rosalía de Castro, ha decidido trasladar una parte importante de su operativa a Alvedro durante el periodo de cierre. La compañía incluso basará un avión a mayores en la terminal herculina para reforzar la conectividad. Desde Alvedro incorporará nuevas rutas y aumentará frecuencias en líneas que ya opera en esta plaza. Según confirman fuentes de la compañía a EL CORREO GALLEGO -periódico del mismo grupo editorial que FARO-, entre el 23 de abril y el 27 de mayo ofrecerá en el aeródromo de la capital provincial conexiones directas con Málaga y Gran Canaria, con cinco frecuencias semanales; a Londres-Heathrow y París-Orly con un vuelo diario en cada caso; a Palma de Mallorca con ocho frecuencias semanales; a Sevilla con cuatro; y a Tenerife con seis.

Además, la conexión con Barcelona desde A Coruña se reforzará pasando de tres a cinco vuelos semanales. Vueling también reforzará la conectividad en la terminal de Peinador durante esas semanas, ya que la ruta entre Vigo y Barcelona-El Prat aumentará de dos a tres frecuencias diarias.

Otra de las compañías que ya ha definido su estrategia es Iberia. Tal y como han confirmado fuentes de la aerolínea a este periódico, se incrementará la capacidad en los vuelos de primera hora de la mañana con Madrid, que hasta ahora eran operados por la filial regional Air Nostrum y que pasarán a estarlo directamente por Iberia. Además, durante el cierre del aeropuerto compostelano se añadirán seis frecuencias semanales adicionales entre A Coruña y Madrid, lo que se traduce en un vuelo extra diario de lunes a sábado para reforzar la oferta. Air Nostrum también llevará al aeródromo herculino la ruta a Bilbao.

En el caso de Aer Lingus, fuentes del sector aéreo apuntan a que trasladará también a A Coruña la ruta con Dublín que opera habitualmente desde Santiago, con cuatro vuelos semanales. Por su parte, EasyJet no ha comunicado oficialmente su planificación, aunque en su página web aparecen programados dos vuelos semanales entre A Coruña y Ginebra durante el periodo del cierre (una conexión que ya opera habitualmente en Alvedro). La aerolínea, que en Santiago ofrece también enlaces con Basilea que parece no tener intención de reprogramar durante el cierre de Lavacolla, mantiene además la ruta entre A Coruña y Milán-Malpensa.

Por otro lado, Ryanair ha ratificado que no tiene previsto reprogramar ninguno de los vuelos que ofrece desde Lavacolla durante el cierre del aeropuerto. La aerolínea de bajo coste irlandesa indica que canceló varios vuelos con origen o destino en Santiago en abril y mayo, lo cual notificó a los pasajeros afectados, a los que les informó de sus opciones de cambio de vuelo gratuito o reembolso.

De hecho, varias de las rutas que la aerolínea ha incorporado para la temporada de verano que comienza a finales de marzo —como Dublín, Alicante, Barcelona o Bruselas-Charleroi— se interrumpen el 21 o 22 de abril, coincidiendo con el inicio del cierre del aeropuerto, para retomarse a partir del 28 de mayo. Otras conexiones, como Ibiza, comenzarán ya después de la reapertura de la terminal compostelana, según se desprende de su billetería online.

Una vez finalizadas las obras y reabierto el aeropuerto compostelano, el tráfico aéreo comenzará a normalizarse. En esas mismas fechas, además, el aeropuerto de Rosalía de Castro estrenará uno de los destinos más destacados de la temporada: la conexión directa con Nueva York, operada por United Airlines.

Mejora de la movilidad entre los dos puntos

La Xunta y Aena trabajan en estos momentos en el refuerzo del transporte público por carretera entre Santiago y Alvedro durante el periodo en el que el aeropuerto compostelano permanecerá cerrado. La Consellería de Presidencia explica que «actualmente estanse avaliando, en coordinación con Aena, as posibilidades de axuste da oferta de servizos para facilitar os traslados ao aeroporto da Coruña tanto desde esta cidade como desde Santiago para dar servizo a esta poboación e á súa área de influencia». El objetivo es mejorar la movilidad de los pasajeros que tengan vuelos reprogramados en el aeropuerto coruñés y facilitar los desplazamientos entre ambas ciudades mientras duren las obras.

Las conversaciones se centran en incrementar las conexiones por autobús entre Compostela y el aeropuerto de A Coruña para absorber el aumento de demanda previsto durante esas semanas. En este contexto, la Xunta recuerda que «as obras na pista de aterraxe na terminal compostelá son competencia da empresa pública estatal Aena». No obstante, se ha abierto una vía de diálogo para afrontar los inconvenientes en la movilidad que provocará la reprogramación de vuelos. Actualmente solo hay cuatro conexiones en transporte público por carretera entre los aeropuertos de Santiago y A Coruña, pero todo apunta a que la demanda aumentará durante el periodo de cierre.