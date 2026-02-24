La Xunta exige conocer el Plan Director del Corredor Atlántico tras tres años sin reunión: «¿Qué tiene el documento para no poder enseñarlo?»

«Es la crónica de la desvergüenza, del maltrato al noroeste peninsular». Así ha definido este martes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, la gestión del Corredor Atlántico por parte del Gobierno central. Tras tres años solicitando una reunión, la Xunta asegura que aún no ha sido recibida por el comisionado en España del proyecto ni conoce los detalles de su Plan Director, lo que considera no solo «desidia», sino una «falta de respeto».

«¿Qué tiene el documento para no poder enseñarlo?», ha preguntado Calvo durante su intervención en el Parlamento para hablar sobre los servicios ferroviarios, insistiendo en que las comunidades necesitan disponer del informe completo y no «solo de un power point». Al hilo, ha recordado que fue el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien se comprometió a remitir el documento a los gobiernos regionales, pero que a día de hoy el Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda todavía desconoce las cifras y los plazos concretos que maneja el Ministerio de Transportes. Además, ha vuelto a insistir en que hace ya tres años que la Xunta ha solicitado una reunión con el comisionado del desarrollo del Corredor, José Antonio Sebastián Ruiz, que todavía no se ha producido.

El Corredor Atlántico es uno de los 9 corredores que componen la red transeuropea de transportes que aspira a unir a todos los estados miembros, y que conectará Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda a través de diferentes modos de transporte (carretera, ferrocarril, portuario, aéreo y fluvial). En España pasará por 11 comunidades, incluida las Islas Canarias, y en este sentido Diego Calvo ha reclamado la integración plena de Galicia. Entre los 8 puertos que está previsto que formen parte de este corredor multimodal, tan solo hay uno gallego, el de A Coruña, y para la Xunta la «exclusión» tanto del puerto de Ferrol como del de Vigo —uno de los 10 más activos del país— «no tiene sentido».

A mayores, Calvo ha arremetido contra la gestión ferroviaria del Gobierno central y el «agravio continuo» que sufre la comunidad, con un trato «diferente» a otros territorios por la «falta de previsión, mantenimiento y planificación». Como ejemplo, se ha remitido a la falta de transporte alternativo hace unas semanas, después de que se suspendiese el servicio debido a las borrascas. «Cada vez que hay un problema en Cataluña, Renfe activa diez planes alternativos [...], pero aquí tuvo que hacerlo la Xunta», ha censurado, recordando, a mayores, que siguen sin recuperarse servicios suprimidos durante la pandemia de la covid, a lo que se le suma la suspensión del servicio entre Ferrol y A Coruña o la reciente eliminación de conexiones entre Vilagarcía de Arousa y Santiago.

A estos reproches se ha sumado también el diputado del BNG Paulo Ríos, que, si bien ha coincidido en buena parte con las quejas transmitidas por Calvo, ha recriminado a la Xunta que ahora que no gobierna el PP a nivel estatal sí perciba estos agravios mientras antes callaba. «El PP y el PSOE son perfectamente intercambiables si hablamos de malas infraestructuras» porque «la falta de inversión es histórica», ha esgrimido, denunciando que el conselleiro se limitase «hacer una lista de la compra de agravios» pero sin poner encima de la mesa «propuestas de mejora». En esa línea, ha instado al Gobierno gallego a ser más proactivo y a concretar iniciativas propias.

Por su parte, el diputado socialista Carlos López Font ha mostrado su «sorpresa» por una comparecencia que, a su juicio, solo buscaba «confrontar con el Gobierno de España». «Son un comando de agentes electorales de Feijóo», ha asegurado, devolviendo la pelota al tejado de la Xunta y recriminándole ignorar sus «competencias» en relación con la «larga huelga» del transporte por carretera en la provincia de A Coruña «que está afectando a la vida de muchas personas». A su juicio, con su intervención Calvo buscaba alimentar el «discurso apocalíptico» sobre el servicio ferroviario: «Solo le faltó una música de terror como fondo».