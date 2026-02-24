Faltan reservas de sangre en Galicia: ADOS llama a donar y urge a los grupos O negativo y A negativo

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) lanza un llamamiento público a la ciudadanía ante un descenso de las reservas de sangre en Galicia, con un aviso especial para dos grupos concretos: O negativo (O-) y A negativo (A-).

La situación, explican desde el organismo, se ha visto agravada por un factor muy gallego y otro puramente meteorológico: la coincidencia de fechas festivas por el Entroido en buena parte de los concellos y las inclemencias del tiempo de las últimas semanas, con borrascas continuadas, han reducido la participación en las campañas de donación y han terminado repercutiendo en el nivel de existencias.

¿Por qué el foco en O- y A-? En términos sencillos, el O- es el «donante universal» de glóbulos rojos y puede utilizarse en situaciones de urgencia cuando no hay tiempo para determinar el grupo sanguíneo del paciente, algo clave en grandes hemorragias o emergencias.

Por su parte, el A-, es menos frecuente en la población, y cuando cae su disponibilidad la reposición no es inmediata. ADOS insiste, aun así, en que son necesarias donaciones de todos los grupos sanguíneos, porque los hospitales no funcionan con un solo tipo de sangre: transfusiones, cirugías programadas, tratamientos oncológicos o anemias graves dependen de componentes distintos y de compatibilidades específicas.

Garantía en hospitales

La agencia recuerda un dato que ayuda a entender la dimensión del reto. Y es que cada día se necesitan más de 400 donaciones para abastecer con garantías a los hospitales gallegos. Esa cifra sostiene una actividad asistencial intensa: una media diaria de 2.800 urgencias, alrededor de 800 intervenciones quirúrgicas, un trasplante de órganos y unas 1.600 atenciones en hospitales de día.

En una proporción elevada, toda esa maquinaria clínica requiere concentrados de hematíes, plaquetas y plasma, que solo pueden obtenerse gracias a la donación altruista.

Para revertir la tendencia y recuperar el ritmo de aportaciones, ADOS anuncia que reforzará esta semana la presencia de unidades móviles en más de 30 concellos, con especial presencia en centros educativos no universitarios. Se busca facilitar el acceso a la donación y, a la vez, implicar a los más jóvenes en un gesto que salva vidas y que necesita relevo generacional.

Próximas paradas y citas para captar donantes

Además, la agencia adelanta que la próxima semana arrancará la segunda fase de la campaña en centros educativos de las tres universidades gallegas, una estrategia que consideran fundamental no solo por el volumen de donaciones, sino por la renovación de la base de donantes.

En la agenda inmediata figuran paradas en Ferrol, A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, además de concellos como Brión, Friol, Outeiro de Rei, Coristanco, Maside, O Barco de Valdeorras, Salvaterra de Miño, Cee, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Burela, O Carballiño, A Estrada, Tui u Oleiros, entre otros, entre el martes 24 y el sábado 28 de febrero.

La recomendación sanitaria es la de siempre: acudir a donar si se está bien, descansar y comer de forma habitual (sin ayuno), e informarse en el punto de donación sobre criterios básicos de aptitud. En un momento de reservas ajustadas, ADOS apela a la responsabilidad colectiva: una sola donación puede ayudar a varios pacientes, y en semanas con festivos y mal tiempo, cada gesto cuenta para que la asistencia hospitalaria no se resienta.