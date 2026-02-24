Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprobada la ley para desgravar material escolar pagado en efectivo en Galicia

Aunque votaron a favor, BNG y PSdeG tacharon el trámite de «chapuza» y «remiendo» a la ley inicial que no incluía esta opción

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos en la librería Follas Novas de Santiago tras el anuncio de la desgravación fiscal por la compra de libros y material escolar (archivo)

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos en la librería Follas Novas de Santiago tras el anuncio de la desgravación fiscal por la compra de libros y material escolar (archivo) / XOAN ALVAREZ / FDV

R. S.

Santiago

Los grupos de la Cámara han aprobado la ley que incluye el pago en efectivo para las deducciones fiscales en libros y material escolar, entre críticas de BNG y PSdeG, que han votado a favor pero han tachado de «chapuza» el trámite, y de Democracia Ourensana, que se ha abstenido al considerar que es «excepcional».

En el debate celebrado este martes en el pleno, la diputada nacionalista Noa Presas ha reprochado al Gobierno autonómico que tenga que hacer «este remiendo legal» a la ley de medidas fiscales y administrativas, que no incluía el pago en efectivo. «Mucho gobierno de rigor, buenos gestores, pero son unos absolutos chapuzas», ha aseverado, además de reclamar que se recupere la gratuidad de los libros de texto.

Mientras, Aitor Bouza (PSdeG) ha puesto en valor «la reivindicación social y de los grupos de la oposición» para llegar a esta modificación. «Es una mala gestión, una absoluta chapuza», ha subrayado antes de avanzar su voto favorable argumentando que las familias «no pueden quedar desamparadas por su mala gestión».

Por su parte, el portavoz popular, Alberto Pazos, ha recordado que el pago en efectivo se autoriza «de manera excepcional» y ha reprochado a la oposición que hable de «chapuzas» y de «promesas incumplidas». «Para la oposición no es más que otra ocasión para hacer lo que más le gusta hacer, ruido», ha censurado.

En su intervención, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha explicado que la justificación de que la deducción no pudiese realizarse en efectivo «obedece a la necesidad» de que el pago «tiene que estar registrado con medios que permitan verificar la veracidad de la transacción».

TEMAS

