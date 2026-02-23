La Xunta calcula que el AVE entre Vigo y Oporto se demorará al menos hasta 2038

La Xunta insiste en que la conexión ferroviaria de alta velocidad con Portugal se demoraría hasta el año 2038 por los «retrasos» en los tramos de la salida sur de Vigo y entre O Porriño y la frontera lusa.

Precisamente el Consello del Gobierno gallego de esta mañana ha evaluado los plazos pendientes en la ejecución de esta infraestructura, insistiendo nuevamente en que los trámites pendientes hacen «incompatible» su construcción para 2030 o 2032, fechas anunciadas por el Ejecutivo central.

En el informe elaborado por la Xunta se recoge que solo en lo que se refiere a la salida sur de Vigo, la publicación del estudio informativo se amplió dos años sobre el plazo contractual inicial. «Se trata de un atraso evidente en el estudio informativo, que demoraría aún más los otros trámites pendientes hasta que la salida sur esté terminada», subraya la Xunta, alejando de 2034 a 2037 sus cálculos para la inauguración de ese tramo.

El otro punto conflictivo, según la Xunta, es la conexión en la frontera. Expone que a finales de 2011 se aprobó el estudio informativo y no hubo avances hasta el año pasado, cuando se licitó la redacción en junio para proceder a su adjudicación dos meses después.

Según los trámites y plazos necesarios para llevar a cabo esta obra, la Xunta no estima que se encuentre operativo este tramo antes de 2038. Además, «hace falta recordar que el Gobierno de España y Portugal deben negociar la construcción y la financiación de ua nuevo puente internacional».