Más ojos contra el fuego: Galicia ampliará su red de cámaras forestales con 24 más en 14 bases aéreas

La Rede de Vixilancia dos Espazos Forestais de Galicia dará un nuevo salto en su despliegue con la instalación de 24 nuevas cámaras y la puesta al día de las infraestructuras asociadas en 14 bases aéreas públicas gestionadas por la Dirección Xeral de Defensa do Monte. La actuación, impulsada por Redes de Telecomunicación Galegas (Retegal, S.A.), busca ampliar la cobertura de un sistema concebido para detectar y seguir incendios en tiempo real desde un centro de control operativo las 24 horas.

La ampliación se enmarca en la mejora continua de una red que, tras su primera fase, pasó de 68 a 88 cámaras gracias a mejoras del adjudicatario y alcanzó una cobertura aproximada de 1,6 millones de hectáreas —en torno al 54% del territorio gallego—, con especial atención a las zonas de mayor actividad incendiaria. En la actualidad, el sistema suma 78 centros de telecomunicaciones y 157 cámaras, y se apoya en una plataforma integrada con la gestión de la Consellería do Medio Rural, que facilita también el acceso remoto a agentes y personal técnico.

Más que cámaras: energía, comunicaciones e integración

Más allá del número de dispositivos, el expediente subraya que la licitación pretende hacer más robustos los nuevos puntos de vigilancia, ubicados habitualmente en emplazamientos aislados, elevados y expuestos a la meteorología. Entre los trabajos previstos figuran la instalación de postes de hormigón de nueve metros, nuevos cuadros eléctricos con protecciones y alarmas, inversores para asegurar el suministro, armarios de intemperie y sistemas de supervisión remota (RTU), además de canalizaciones, zanjas, cableado y fibra óptica para garantizar una conectividad estable.

El contrato incluye, además, la integración con los sistemas ya en funcionamiento: activación de licencias por cámara en Milestone XProtect Corporate, parametrización, pruebas y puesta en servicio, junto con inventario y documentación “as built”.

13 municipios y 14 emplazamientos, con tres bases fuera

Las actuaciones se reparten por las cuatro provincias y alcanzan 13 municipios. En Pontevedra, en Lalín (concretamente, en el almacén central de Botos). En A Coruña están previstos trabajos en Abegondo (Castromaior), Santa Comba (Lomba) y Rianxo (Búo). En Lugo, en Sober (Doade) y Portomarín. En Ourense, en Beariz, A Merca, O Barco de Valdeorras, San Xoán de Río, Verín (Támega y Vilamaior), Muíños (Xurés) y Toén. La planificación prevé, con carácter general, dos cámaras por base, con excepciones como Toén y Botos, donde se contemplan cuatro.

El documento también recoge una limitación: tres bases aéreas quedan fuera de esta licitación al no haberse determinado a tiempo una solución técnica y económica viable. Son Becerreá, Queimadelos y Campiño.

Presupuesto y plazos

Con un plazo de ejecución de tres meses, la adjudicataria deberá poder trabajar de forma simultánea en al menos tres bases aéreas por semana. La urgencia se justifica en la necesidad de aprovechar la climatología favorable y poner los puntos en servicio como refuerzo de vigilancia antes de que finalice la campaña de incendios.

Con este nuevo despliegue, Xunta y Retegal apuestan por una vigilancia cada vez más apoyada en tecnología: más ojos sobre el monte, pero también mejor conectados y con mayor capacidad de operación remota para ganar minutos decisivos cuando el fuego empieza.