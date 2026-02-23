Estudio genético
Nueva fase del proyecto Xenoma: tomarán muestras a 5.000 gallegos más
El cribado servirá para detectar variables de riesgo en el ADN de la población
La Consellería de Sanidade inicia una nueva fase del proyecto Xenoma, un cribado masivo con el que se pretende identificar variables genéticas de riesgo en la población gallega.
Ya se analizaron 2.000 muestras biológicas de sangre y saliva, que permitieron detectar 24 variantes de riesgo asociadas a patologías hereditarias como el cáncer de mama y ovario, el síndrome de Lynch o la hipercolesterolemia familiar.
Ahora se inicia una nueva fase con la toma de muestras a otras 5.000 personas. Se empezó por el área sanitaria de Santiago y Barbanza, donde se programarán 828 citas y se extenderá luego al resto de Galicia.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado del director ejecutivo de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Ángel Carracedo, y el gerente del área de Santiago, Ángel Facio, supervisó este lunes la toma de muestras.
En total, este proyecto prevé recoger el ADN de 400.000 gallegos. La participación es voluntaria, pero se necesita una invitación de la Consellería de Sanidade. Las personas que reciban un SMS podrán pedir cita a través de la aplicación del Sergas.
