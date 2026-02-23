Esta es la lista de los concellos que más incrementaron su inversión en obra pública

La reforma del antiguo mercado de Santa Lucía, en A Coruña; la construcción de un edificio de viviendas en Vigo; el pabellón de tenis de mesa en Monteporreiro, en Pontevedra; y la instalación de Fimo en A Malata, en Ferrol. Son, por ese orden, las obras de mayor importe licitadas el año pasado por los ayuntamientos gallegos. El mayor contrato de las arcas municipales en 2025 alcanzó los 10,3 millones de euros (la reforma del mercado de Santa Lucía), según datos del balance anual de la Federación Gallega de la Construcción.

Las siete grandes ciudades invirtieron el año pasado en obra pública más de 155 millones, lo que supone casi un 31% de los más de 505 millones licitados por el total de las administraciones locales gallegas. Es un 10% más que los casi 141 millones de euros en proyectos sacados a concursopor las urbes el ejercicio anterior.

La tendencia inversora en las ciudades ha sido al alza, pero por debajo de la media experimentada en el conjunto de los ayuntamientos gallegos, que protagonizaron un repunte en obra pública del 18%.

Incrementos en cada provincia

En la radiografía de las urbes destaca Ferrol, que experimentó el mayor incremento licitador: casi seis veces más que en 2024 (34,3 millones en 2025 frente a los 6,1 del año anterior). Junto a Ferrol, en la provincia de A Coruña destacan los aumentos protagonizados por Abegondo (550% más), As Pontes (430%), Boiro (371%), Santiso (260%), Miño (253%) o Arteixo (220%), según datos de la patronal gallega de la construcción.

En la provincia de Pontevedra, el concello de Oia es el que más incrementó su volumen licitador el año pasado: hasta 25 veces más. Destacan también el repunte en Portas, 15 veces más. A Illa multiplicó sus contratos en obra pública por ocho y Bueu por siete.

En Lugo, los mayores repuntes inversores salieron de las arcas de Taboada (415%), Meira (352%) y Navia de Suarna (332%). En Ourense, se multiplicaron casi por 20 las licitaciones en Ribadavia.