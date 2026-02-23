Explosión inversora en Galicia: los concellos ya aportan 3 de cada 10 euros en obra pública

Tres de cada diez euros que invierten las administraciones en obra pública en Galicia proceden de las arcas municipales. Los ayuntamientos gallegos destinaron el año pasado más de 505 millones de euros a este capítulo, una media de 1,4 millones diarios. Es casi un 20% más que la inyección licitadora del ejercicio anterior y una cifra récord, ya que por primera vez las corporaciones locales de la comunidad rebasan la barrera de los 500 millones. El dato confirma una tendencia sostenida: en los últimos cinco años, la inversión municipal ha crecido a un ritmo similar al de la Xunta (algún ejercicio incluso por encima) y superior al del Estado, consolidando a los concellos como un actor cada vez más determinante en la obra pública gallega.

Las grúas, palas y excavadoras contratadas por los ayuntamientos en 2025 estuvieron a pleno rendimiento en calles, carreteras y edificios de sus términos municipales. Fueron la segunda administración que más bocado metió a la tarta de licitaciones en Galicia, casi a la par que el Ejecutivo autonómico. La Xunta sacó a concurso proyectos por casi 542 millones, un 20% más que el año anterior; seguida de la administración local, con 505,6 millones, un 18% más en un año; el Estado, con 420,8 millones, un 15,5% menos, y las diputaciones, con casi 76 millones, cerca de un 40% más, según el balance anual de la Federación Gallega de la Construcción.

En el mapa de las licitaciones municipales, destacan 119 concellos por su alto volumen inversor, ya que inyectaron más de un millón de euros en obra pública. Son casi el 40% de todos los ayuntamientos gallegos —48 de la provincia de A Coruña, 12 de la de Lugo, 11 de la de Ourense y otros 48 de la de Pontevedra—. Estos municipios sacaron a concurso casi 429 millones de euros, lo que supone el 85% de la inversión total de los concellos el año pasado. El salto es significativo: once puntos más que el año anterior, lo que indica una concentración creciente de la inversión en municipios medianos y grandes, capaces de asumir proyectos de mayor envergadura. Entonces habían sido 89 los ayuntamientos que superaron el millón de euros —37 en A Coruña, 12 en Lugo, 10 en Ourense y 30 en Pontevedra—, según el análisis de las estadísticas de la patronal de la construcción.

Provincias e importe

Estos datos sitúan en los ayuntamientos de A Coruña y Pontevedra el mayor incremento licitador, ya que en el primer caso son 11 municipios más que el ejercicio pasado y en el segundo, 18 más. En el caso de Lugo se mantiene el mismo número y en Ourense se suma uno más. El avance de A Coruña y Pontevedra refuerza el eje atlántico como motor de la inversión municipal, un patrón que se repite en otros indicadores económicos y demográficos.

En la provincia de A Coruña, los 48 ayuntamientos que rebasaron el umbral del millón de euros en obras públicas sumaron un volumen licitador por encima de los 200 millones. Este importe supone el 90% de la inversión total de la provincia el año pasado (222,18 millones). En el caso de los concellos de Pontevedra por encima de ese importe, superaron los 170 millones de euros, casi el 95% de las licitaciones en la provincia (180,8 millones). En Ourense, los 11 municipios incluidos en esta lista sacaron a concurso proyectos por casi 34 millones, cerca del 60% del conjunto provincial. Y, finalmente, los 12 grandes municipios licitadores de Lugo alcanzaron los 23,3 millones, el 52% de la inversión total en obra pública de la provincia.

La disparidad provincial evidencia dos velocidades: mientras A Coruña y Pontevedra concentran inversiones muy superiores a su peso poblacional, Lugo y Ourense mantienen niveles más moderados, condicionados por su menor capacidad financiera y su estructura municipal más dispersa. En el mapa de la obra pública municipal del año pasado, tan solo los concellos lucenses recortaron licitaciones: un 9,4% menos que el ejercicio anterior. Por el contrario, en A Coruña aumentaron un 37%; en Ourense un 12% y en Pontevedra un 9%.

Motor de la obra pública

El fuerte incremento de la inversión municipal en obra pública en 2025 responde a una combinación de factores que explican por qué los concellos se han convertido en uno de los motores del gasto público en Galicia. Por un lado, muchos ayuntamientos llegaron a este ejercicio con una mayor disponibilidad de recursos propios debido a los superávits acumulados y a la flexibilización del uso de remanentes en los últimos años, lo que permitió movilizar fondos que habían permanecido inmovilizados durante un largo periodo.

También influyen los programas financiados con fondos europeos, que han impulsado actuaciones vinculadas a eficiencia energética, movilidad sostenible o rehabilitación urbana, y que han actuado como palanca para que los concellos cofinancien obras de mayor envergadura.

El impacto en el sector de la construcción es inmediato, ya que el incremento de licitaciones aporta estabilidad y carga de trabajo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas locales. Sin embargo, el ritmo acelerado también plantea riesgos: no todos los concellos cuentan con capacidad técnica suficiente para gestionar un volumen tan elevado de proyectos, lo que puede derivar en retrasos, sobrecostes o dificultades de supervisión.