Convocadas las oposiciones de Educación en Galicia: 1.600 plazas, fechas clave y distribución por especialidad

El Diario Oficial de Galicia publica este lunes la orden por la que se convocan los procedimientos selectivos de acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y de ingreso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, al cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional y al cuerpo de maestros, así como de adquisición de nuevas especialidades, que suman, en total 1.601 plazas.

En concreto, estas plazas se corresponden a 42 especialidades y los interesados podrán inscribirse desde este martes. Del total, 1.388 plazas son de libre ingreso, el 87%, y las 213 restantes son de promoción interna.

Los exámenes se celebrarán entre los días 20 de junio y 19 de julio, con el objetivo de que las personas que obtengan plaza puedan incorporarse a su puesto el 1 de septiembre del curso 2026-27.

El pasado lunes, en rueda de prensa, el presidente de la Xunta hacía referencia esta orden indicando que se agota el límite del 120% de la tasa de reposición establecido en la normativa estatal, de modo que se convocan 120 plazas por cada 100 bajas. Una cuestión que permitirá mejorar ratios de profesor por alumnos, unido a una caída de matrículas.

Habrá 476 plazas de profesores en primaria (ocho especialidades) y 852 en secundaria (29 especialidades). También se incluyen 60 plazas en profesores singulares en FP. En lo tocante a promoción interna, hay 213 plazas en 29 especialidades.

La OPE también refuerza la atención a la diversidad, con un total de 136 plazas para maestros especialistas en audición y lenguaje y en pedagogía terapéutica, un 46% más que en las oposiciones de 2025. Igualmente, se hace hincapié en idiomas, con 229 plazas en inglés (45 más) y 54 en francés (22 más).

Noticias relacionadas

Además, apuesta por reforzar especialidades en los que había problemas al agotarse las listas de sustitución, como son 35 plazas para latín, así como 14 plazas en soldadura en el cuerpo de profesores en FP.