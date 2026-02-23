BNG y PSdeG rechazan la vandalización del busto de Fraga en Vilalba
La acción fue reivindicada por la organización juvenil vasca Gazte Koordinadora Sozialista
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la diputada del PSdeG, Patricia Iglesias, mostraron su rechazo a la vandalización este fin de semana del busto del expresidente de la Xunta, Manuel Fraga, en el concello de Vilalba, reivindicada por la organización juvenil vasca Gazte Koordinadora Sozialista (GKS).
La líder del Bloque aseguró que no se ven representados «en esa forma de actuar» ni tampoco «en esa manera de hacer política» e insistió: «A nosotros eso no nos representa». «Nosotros, si reclamamos la retirada del busto de Fraga de algún lugar lo hacemos de forma democrática, como acabamos de hacer, por ejemplo, en el Senado», reiteró.
Por su parte, Iglesias (PSdeG), mostró su «absoluta condena» por parte de los socialistas «a todo acto vandálico que se produzca». Y recordó que el PSOE también recibió «muchos ataques» en sus Casas do Pobo por toda Galicia.
Por su parte, el PPdeG remitió al resto de grupos parlamentarios una propuesta de declaración institucional para que la Cámara gallega condene el acto vandálico contra el busto del expresidente de la Xunta Manuel Fraga en Vilalba (Lugo).
Así, insta al PSdeG y al BNG a condenar una pintada «que se arroga un grupo radical independentista vasco», «ajeno a la dinámica política de Galicia y desconocedor de su relevancia política».
