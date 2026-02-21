El plan de choque de la Xunta duplicó los reconocimientos de discapacidad en su primer año

A finales de 2024, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció que su Ejecutivo pondría en marcha el conocido como Plan de Axilización e Simplificación da Dependencia e a Discapacidade, dotado de 90 millones de euros, para reducir las listas de espera y agilizar las tramitaciones. Entró en vigor el 1 de enero de 2025, y en su primer año de aplicación, la Consellería de Política Social resolvió favorablemente 86.319 expedientes y prácticamente duplicó el número de reconocimientos de discapacidad, superando las 57.000 personas reconocidas.

Concretamente, según los datos a los que ha tenido acceso este diario, con la entrada en vigor del conocido como plan de choque de la dependencia y la discapacidad, en 2025 se reconoció la discapacidad a 57.582 personas. Se trata de un 93,85% más que los 29.705 reconocimientos efectuados en 2024, año en el que la cifra total de personas con discapacidad en la comunidad ascendía a 246.942. Entre las medidas que lo hicieron posible, destaca la simplificación de los trámites, la reducción de la burocracia, la mejora de la gestión de las citas o el refuerzo del personal.

De los 57.582 reconocimientos efectuados en 2025, 12.626 se derivan de la homologación de la dependencia con la discapacidad. Este es uno de los aspectos más novedosos del plan, que se aplicó a través una norma incluida en la Ley de medidas fiscales y administrativas de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad del 2024. A través de esta homologación automática, a las personas con el grado I de dependencia se les reconoció una discapacidad del 33%; a las que tenían el grado II, el 65%; y a las que tenían el grado III, el 100%.

De este modo, fueron 44.956 las personas a las que se les reconoció una discapacidad no asociada a la dependencia, lo que implica que el aumento de los reconocimientos no asociados a la homologación se situó en el 51,34%. Ahora habrá que esperar a los próximos meses para conocer en detalle las tipologías reconocidas, cuando se analicen los datos y se hagan públicos. En 2024, por ejemplo, de los 29.705 reconocimientos, un 53% tuvieron una causa física; el 20,95%, mental; el 10,66%, intelectual; el 14,81%, sensorial; y un 0,8% se derivó de enfermedades raras.

En todo caso, actualmente el plan de choque se encuentra paralizado, con efecto retroactivo, desde el 30 de septiembre de 2025. Así lo comunicó el Tribunal Constitucional a finales de enero, tras admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra el plan por considerar que este invadía competencias estatales en materia de Seguridad Social e Igualdad y también en el régimen económico. En esta línea, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está promoviendo un proyecto de ley con una finalidad similar, que reconoce la necesidad de aplicar dicha homologación —aunque con porcentajes diferentes, puesto que propone que a las personas con el grado III de dependencia se les reconozca una discapacidad del 65%, y no del 100%—, aunque especifica que no tendría efectos en el ámbito económico, algo que no ocurría con el plan gallego, donde los beneficiados sí podían acogerse a los beneficios fiscales asociados, como rebajas en el IRPF u otros impuestos.