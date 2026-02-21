Una ayuda extra para quererse un poco más

La autoestima es una parte trascendental de la adolescencia y en ella tiene un «peso específico muy alto» la percepción y la satisfacción con la imagen corporal, sostienen los autores del informe HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), una amplia encuesta difundida por el Ministerio de Sanidad en la que se analiza, entre otros indicadores, cómo se ven a sí mismos los chavales.

La investigación sostiene que «percibirse con poco atractivo o mostrar insatisfacción con la imagen corporal puede tener importantes consecuencias socio-emocionales en esta etapa del desarrollo». En este sentido, les resulta «preocupante» que un «amplio porcentaje» (la mitad, en el caso de los gallegos) se sienta «insatisfecho» con su imagen corporal y que pretenda «modificarla» de formas que «a menudo» son «poco saludables».

Refuerzos emocionales

En Galicia los centros «Quérote+», dependientes de la Consellería de Política Social, también hacen una labor formativa para orientar a los chavales y reforzar su autoestima. No hace mucho existía un programa específico, el «Gústate!», que facilitaba a los adolescentes claves y recursos para sentirse bien con la imagen que ven de sí mismos en el espejo. La meta de los obradoiros con esa temática era que los adolescentes sintiesen su cuerpo y su imagen de forma «satisfactoria y positiva, respetando todas las peculiaridades y capacidades que conforman la diversidad humana».

Con todo, como explican desde la Consellería de Política Social, la oferta educativa de los centros «Quérote +» se «va a adaptando a las demandas y cuestiones más solicitadas por los centros educativos, entidades y juventud en general». De ese modo, prosiguen, el programa «Gústate!» se cambió hace dos cursos y, teniendo como base las peticiones que se estaban recibiendo, se creó «un área de bienestar emocional», con un obradoiro específico denominado de la misma forma que se imparte en Bachillerato, del que se hicieron un total de 25 talleres el pasado año.

Pero la labor formativa de los centros «Quérote+» va más allá y, de hecho, esos talleres son los menos demandados. El año pasado los superaron los 403 obradoiros educativos de sexualidad y los 36 para promocionar la igualdad y el buen trato, informan desde el departamento dirigido por Fabiola García.

La Xunta presenta los centros «Quérote+» como un servicio «público, amable y seguro» dirigido a la juventud, familias y profesionales, donde resolver dudas de forma anónima. El de Vigo en concreto data de 2008 y fue el pionero en la provincia de Pontevedra. Lo más frecuente, dentro de su actividad consultora, son las cuestiones relacionadas con temas afectivo-sexuales, aunque han ido a más las relacionadas con la familia, la convivencia, la salud mental y la autoestima e imagen corporal.