¿Cómo se alimentan nuestros hijos?

El estudio HBSC pasa revista a los hábitos de alimentación de los adolescentes y los hallazgos para Galicia no son tranquilizadores, ya que en torno a uno de cada cinco (un 22,1%) de los chavales de entre 11 y 18 años entrevistados admitieron que nunca desayunaban entre semana y poco más de la mitad (el 55%) declaraban hacerlo todos los días.

Entre las chicas es más frecuente saltarse la primera comida del día: lo reconoce una de cada cuatro. Ese comportamiento va a más con la edad y llega al tope entre los 17 y los 18 años, cuando eluden el desayuno un 36% de los chicos y chicas. El fin de semana los chavales prestan más atención a su alimentación y se rebaja a un 13% los que no "fichan" a primera hora.

En lo que respecta a la ingesta de fruta, rozan el 19% los que no la toman o que, como mucho, lo hacen de forma excepcional (una vez a la semana). Son más, un 28%, los que manifiestan su poca afición por las verduras, 18 puntos por encima de quienes afirman incluirlas en su menú de lunes a domingo. En cambio, casi uno de cada diez encuestados consume dulces a diario y la mitad de estos varias veces al día.

Asiduos a bebidas energéticas

Además, dos de cada cien son consumidores asiduos de bebidas energéticas: las toman a diario y a veces repiten. Entre los chicos hay más afición. Pero no son los únicos: apenas un tercio de los adolescentes, en general, afirma que no se apunta nunca a alguna de estos refrescos que, en el caso de Galicia, se equiparan al alcohol en la nueva legislación de prevención de conductas adictivas en menores, que entra en vigor dentro de unos días. La normativa fue pionera en la equiparación de alcohol y bebidas energéticas, lo mismo que en igualar tabaco y vapeadores cuando se trata de menores.

La encuesta HBSC también pasa revista al consumo de bebidas con azúcar y refrescos en general y para seis de cada cien chavales resultan un hábito que está presente en su dieta desde un mínimo de 5 a 6 días a la semana hasta varias veces al día todos los días. Menos de uno de cada cuatro entrevistados asegura no tomar nunca ese tipo de bebidas.