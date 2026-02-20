Lo que cobran los profesores universitarios, a revisión

El Portal de Transparencia de la Xunta publica hoy la consulta pública previa para comenzar a tramitar la actualización de la normativa que regula los complementos retributivos de los profesores universitarios que corren a cargo de la Consellería de Educación, sea los vinculados a la carrera docente e investigadora, a la gestión o a la excelencia, a los que los candidatos pueden optar cuando se convocan las respectivas órdenes.

Los primeros en notar un cambio, según las previsiones de la Administración autonómica, serán los potenciales beneficiarios de los dos tipos conocidos como «de entrada», que están centrados en el reconocimiento a la labor docente e investigadora y vinculados, hasta ahora, con cuestiones como el hecho de ser doctor y el período de contratación. La Xunta aclara que estos en particular ya no se convocarán en este ejercicio debido a que son los que están en «mayor discordancia» con la normativa y jurisprudencia actual. En todo caso, Educación asegura que las personas afectadas «verán satisfechos estos complementos con carácter retroactivo conforme a la nueva normativa que se publique», que incluirá nueva baremación de méritos.

«Valorar» de forma «adecuada» la excelencia académica

Según explica la Xunta, la actualización de la normativa que ahora arranca la tramitación, y de la que todavía se desconoce cuándo entrará en vigor y en qué medida sus efectos prácticos repercutirán en las retribuciones de los profesores, se deriva de que el actual decreto lleva 22 años en vigor y se ha quedado «obsoleto» tras la publicación de la nueva Ley orgánica 2/2023, del Sistema Universitario (LOSU).

Aparte, señalan, la normativa autonómica debe «adaptar» a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «algunos de los requisitos de acceso». Se busca garantizar la «coherencia normativa», la «igualdad de trato entre las distintas figuras de profesorado y la adecuada valoración de la excelencia académica, con independencia de la figura contractual desde la que se genere».

Tal y como expone el texto explicativo de la norma sometido a consulta pública previa, el régimen actual de los complementos autonómicos (son abonados por la Xunta) presenta «limitaciones» derivadas de su vinculación a categorías profesionales y momentos concretos de la carrera académica, lo que «impide reconocer adecuadamente» méritos docentes, investigadores y de gestión alcanzados en distintas etapas profesionales. «Es preciso, por lo tanto, mejorarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos, dando prioridad a la excelencia», explica cuando se alude a los «problemas que pretende solucionar».

Variaciones en los méritos

Hoy en día en Galicia existen cuatro tipos de complementos. Aparte de los dos conocidos como de entrada, estarían los complementos de reconocimiento por los cargos de gestión y de reconocimiento a la excelencia curricular docente e investigadora. A diferencia de los de entrada, estos sí serán convocados este año por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). No obstante, también serán actualizados en el nuevo decreto y se los orientará, por ejemplo, hacia hitos como la «participación en la docencia de titulaciones con sello de excelencia» o el «trabajo en los centros integrados de la Rede CIGUS, que agrupa los centros de investigación excelentes».

Desde Educación no ofrecen cifras de cuánto podrá suponer en las partidas destinadas a estos complementos ni a cuánto suponen en la actualidad para los beneficiarios que optan a estas ayudas en las distintas convocatorias y las consiguen.