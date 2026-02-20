Sanidade pide a sus gerentes que reduzcan los contratos de corta duración
Su objetivo es rebajar la tasa de temporalidad en el Sergas poniendo coto a las contrataciones por acumulación de tareas o por sustituciones transitorias
Pese a los procesos para estabilizar a la plantilla auspiciados por la Ley de Medidas para Reducir la Temporalidad en el Empleo Público, en el Sergas la mitad de sus trabajadores todavía son eventuales. Pero la Consellería de Sanidade mantiene su empeño en aumentar el porcentaje de fijos. Por ello, ha fijado como objetivo para este año a los gerentes de las áreas sanitarias que reduzcan el número de días de contratos por acumulación de tareas o por sustituciones transitorias.
Así lo contempla en los Acuerdos de Gestión que ha firmado con los gerentes de las áreas sanitarias en los que marca las prioridades para este año 2026. Según informa la Consellería de Sanidade, el objetivo es ganar estabilidad y para ello recuerda que este año se crearán nuevas plazas para hacer fijos a más trabajadores.
De hecho, en la oferta pública de empleo del Servicio Galego de Saúde para 2025 se incluían 3.460 nuevas plazas, lo que supone 2.000 más de las previstas inicialmente, con el objetivo de reducir la temporalidad en la sanidad pública.
Según los datos recogidos en la Conta Xeral de Galicia del año 2024, el número medio de efectivos que trabajan a diario en el Sergas es de 45.294. Pero solo 22.802 son propietarios de la plaza. A ellos hay que sumar 11.292 que son interinos o temporales, otros 4.251 eventuales y hay 6.949 sustitutos.
