Galicia no para de envejecer: la edad media se acerca ya a los 49 años

Es una excepción dentro del mapa gallego: Ames. Es el único municipio en el que son más los niños que nacen que las personas que mueren. Son más de 300 las parroquias en las que ya no vive ningún niño y tantos otros los concellos en los que los jubilados superan en número a los menores de edad. No es, por tanto, de extrañar que Galicia envejece y dibuja un panorama complicado para el futuro demográfico de la comunidad.

Las cifras hablan por sí solas. A principios de siglo, la edad media en la comunidad se situaba en los 42,18 años, según evidencia el Instituto Galego de Estatística (IGE). Quince años después, ascendía ya hasta los 46, y esa cifra se coloca ya por encima de los 48,5. Unos datos preocupantes, sobre todo, para las localidades con más pequeñas, pero también para los ámbitos económico y social, donde su impacto es más que notable.

La peor parte se la llevan las provincias con menos población y un mayor peso del rural, Ourense y Lugo, con unas medias de edad de 51,38 y 50,50, respectivamente. Mientras, en A Coruña y Pontevedra se colocan en los 48,17 y los 47,34.

Cada vez menos niños

Las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican, por otra parte, que en el año 2045 los mayores de 65 podrían superar los 15,9 millones en el conjunto estatal, lo que equivaldría a alrededor del 29% del total de habitantes. En Galicia esa realidad, probablemente, no sean tan lejana. La población que supera esa edad suponía, al término del pasado año, el 26,88% de los residentes en la comunidad, lo que se traduce en en torno a 730.000 personas. Son seis puntos porcentuales más que en el 2000.

La diferencia entre las provincias es, en este sentido, incluso más acusada. En Lugo y Ourense casi un tercio de su población tiene ya más de 65 años, frente al 26% de A Coruña y el 24,7% de Pontevedra.

Lo mismo ocurre con aquellos que tiene menos de 20 años, aunque aquí las variaciones son menos acusadas. Si a principios de siglo suponían casi el 19%, ahora este porcentaje desciende algo más de tres puntos. La situación es similar a los otros parámetros, con las provincias del Eje Atlántico llevándose los mejores datos.