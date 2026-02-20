Galicia, asediada en internet: tres ciberdelitos cada hora en 2025

Galicia se mantiene como la tercera comunidad más segura de España, con 35,4 delitos por cada 1.000 habitantes, una cifra muy por debajo de la media estatal, situada en 50,4. Aun así, la tasa de criminalidad en el territorio gallego experimentó el año pasado un ligero repunte del 0,9%, en línea con la tendencia nacional (0,8%), hasta alcanzar un total de 96.066 infracciones penales.

La transformación del mapa delictivo es evidente: casi el 30% de los delitos cometidos en Galicia ya se realizan mediante redes y medios tecnológicos. En 2025 se registraron 25.892 ciberdelitos en la comunidad, lo que equivale a tres cada hora, según el análisis de los datos del Ministerio del Interior. La inmensa mayoría corresponde a estafas informáticas, que sumaron 22.091 casos.

El incremento de la delincuencia digital es notable. Los delitos cometidos desde un ordenador o dispositivo aumentaron en Galicia un 9,3%, muy por encima del 5,3% registrado en el conjunto del país. En el caso concreto de las estafas online, el crecimiento supera el 10%, más del doble de la media estatal (4,3%).

La radiografía de la criminalidad del último año deja dos conclusiones claras. Por un lado, los delitos convencionales —homicidios, lesiones graves, secuestros, agresiones sexuales, robos con violencia, hurtos, sustracción de vehículos y tráfico de drogas— descendieron un 2% en la comunidad gallega, pasando de más de 71.570 a cerca de 70.200. Por otro, la ciberdelincuencia continúa su escalada, con casi 25.900 infracciones penales, un aumento superior al 9%.

El peso creciente de las estafas informáticas —que ya representan uno de cada cuatro delitos denunciados en Galicia (23%, seis puntos por encima de la media nacional)— explica el incremento global de la criminalidad en la comunidad. La tendencia no es nueva: el año anterior estas estafas ya habían repuntado y suponían el 21% del total de delitos.

El descenso de los delitos convencionales confirma una tendencia consolidada en los últimos años: menos violencia física, menos robos y menos delitos contra las personas. Este retroceso suele asociarse a factores como el envejecimiento demográfico, la dispersión poblacional y la eficacia policial en la prevención de delitos comunes.

Sin embargo, el auge de la ciberdelincuencia sitúa a Galicia como una comunidad más expuesta a los ataques digitales. La seguridad, por tanto, ya no depende solo de la presencia policial o de la prevención física, sino de la educación digital, la ciberprotección y la capacidad de respuesta tecnológica.

Delincuencia convencional

Por tipos penales, destaca el descenso de los homicidios dolosos y asesinatos consumados el año pasado en Galicia (-44%, con un total de 10 casos), pero por el contrario aumentaron en el mismo porcentaje los asesinatos en grado de tentativa, con 65 delitos.

En la lista de caídas delictivas están también los secuestros (-60%), así como las agresiones sexuales con penetración (casi -9%), aunque el resto de delitos contra la libertad sexual aumentaron un 10%. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se redujeron casi un 10% (fueron un total de 3.934); las sustracciones de vehículos disminuyeron un 9,7% (se registraron casi 500) y los delitos de tráfico de drogas cayeron algo más de un 1% (477 casos).

Por provincias, A Coruña concentra la mayoría de delitos cometidos en la comunidad gallega: casi 43.500, el 45% del conjunto autonómico. En esta provincia el repunte de la delincuencia el año pasado fue el 1,9%, destacando el incremento de la cibercriminalidad casi un 15%, con 11.461 infracciones penales a través de la Red.

En Lugo, la delincuencia repuntó el año pasado un 1,8%, aunque con una cifra (9.529 casos) muy alejada de la registrada en A Coruña. Ourense con 9.707 delitos el año pasado protagonizó el mayor aumento de Galicia: un 3% más.

Pontevedra es la excepción en el mapa delictivo gallego ya que es la única provincia que experimentó un descenso de los delitos; fueron 33.333 infracciones penales, un 1,4% menos que el año anterior.