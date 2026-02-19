Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

Toma de posesión

La Valedora do Pobo renueva mandato con la idea de «no dejar a nadie atrás»

Dolores Fernández Galiño, aseguró que, una vez más, la «prudencia» y el «sentidiño» la acompañarán en su nuevo mandado

En el centro, la Valedora do Pobo, acompañad por el presidente gallego y representantes de los grupos.

En el centro, la Valedora do Pobo, acompañad por el presidente gallego y representantes de los grupos. / EFE

R. V.

Santiago

La Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, aseguró que, una vez más, la «prudencia» y el «sentidiño» la acompañarán en su nuevo mandado al frente de la institución, un cargo al que llegó en 2019, en el que seguirá trabajando «con ilusión, compromiso y responsabilidad».

Lo hizo este jueves en la toma de posesión en Santiago, en la que recordó que este organismo estatutario trabaja «siempre con la idea de no dejar a nadie atrás» y que en los últimos años ha tratado de «estar más cerca, de responder más y mejor a las preocupaciones reales de la gente».

Noticias relacionadas

Entre otras autoridades y cargos políticos, a la ceremonia asistieron el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el presidente del Parlamento, Miguel Sanatlices.

TEMAS

  1. En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
  2. Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
  3. Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
  4. Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
  5. La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas
  6. La Xunta otorga en siete meses más de 700 permisos de ocupación y uso del litoral
  7. Corte de la principal autovía de Portugal: ¿cómo llegar de Galicia a Lisboa evitando la A1?
  8. Se acabó la tregua: la lluvia vuelve a cubrir Galicia este domingo y se reactivan los avisos en algunas zonas de la comunidad

La Valedora do Pobo renueva mandato con la idea de «no dejar a nadie atrás»

El Bloque, la opción útil de Rufián en Galicia para la izquierda alternativa: «Nos van a fusilar por separado»

El estrés y las adicciones hacen mella en los médicos gallegos: en dos años cuarenta se pusieron a tratamiento

El estrés y las adicciones hacen mella en los médicos gallegos: en dos años cuarenta se pusieron a tratamiento

Galicia, entre las comunidades afectadas por la leche de fórmula contaminada: 41 bebés con gastroenteritis en España

Galicia, entre las comunidades afectadas por la leche de fórmula contaminada: 41 bebés con gastroenteritis en España

El Congreso debate la equiparación entre dependencia y discapacidad mientras mantiene el recurso contra Galicia

El Congreso debate la equiparación entre dependencia y discapacidad mientras mantiene el recurso contra Galicia

El Gobierno impulsa una reforma exprés para limitar las concesiones en la costa antes del verano y evitar así la condena de la UE

El Gobierno impulsa una reforma exprés para limitar las concesiones en la costa antes del verano y evitar así la condena de la UE

Así funciona el protocolo gallego contra el acoso escolar: casi cien casos detectados en un año

Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico

Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
Tracking Pixel Contents