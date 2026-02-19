Galicia, entre las comunidades con casos por la alerta de cereulida en fórmulas infantiles: 41 bebés con gastroenteritis en España

Galicia figura entre las diez comunidades autónomas que han notificado casos compatibles tras el consumo de fórmulas infantiles incluidas en una retirada preventiva por posible contaminación con cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus. El Ministerio de Sanidad comunicó este jueves, 19 de febrero de 2026, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) un total de 41 casos en España con síntomas gastrointestinales asociados a estos productos.

Según la información trasladada por Sanidad, los casos se han registrado en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana, con una mediana de edad de 4 meses. Por el momento, el recuento oficial difundido a nivel estatal no desglosa cuántos casos corresponden a cada comunidad, aunque confirma la presencia de afectados en Galicia dentro del dispositivo de vigilancia coordinado con las autonomías.

Los menores presentaron principalmente vómitos y diarrea, con o sin otros síntomas asociados. Del total, 13 bebés requirieron hospitalización, si bien todos fueron dados de alta. Solo uno necesitó ingreso en UCI al coincidir el cuadro digestivo con una infección respiratoria.

En la investigación microbiológica, en tres casos se detectaron microorganismos en muestras de heces —Campylobacter en uno, rotavirus en otro y Bacillus cereus en un tercero—, y en dos se notificaron episodios de gastroenteritis en el entorno familiar, lo que refuerza la revisión caso a caso mientras se afina el seguimiento del episodio.

Seis alertas desde diciembre y coordinación europea

La AESAN ha ido publicando alertas sucesivas desde diciembre por la retirada de preparados de nutrición infantil en varios países europeos, en el marco del sistema rápido de intercambio de información (RASFF). Sanidad subraya que la retirada es una medida de precaución y que el control busca evitar que productos afectados permanezcan en hogares o puntos de venta.

El ECDC ha incorporado los datos españoles a su evaluación rápida del episodio, mientras las autoridades europeas trabajan sin una definición de caso común que permita comparar con precisión los registros entre países. En paralelo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una evaluación científica rápida para ayudar a fijar umbrales de referencia y orientar decisiones de retirada en la UE.

Recomendaciones para familias en Galicia

Sanidad insiste en la necesidad de revisar los lotes retirados y seguir las indicaciones oficiales. La AESAN mantiene información y actualizaciones sobre el episodio y los productos afectados.

En caso de que un lactante presente síntomas como vómitos intensos o diarrea tras haber tomado fórmula, la recomendación sanitaria es retirar el producto y consultar con el pediatra o con los servicios de urgencias si hay signos de deshidratación.

«El objetivo es reforzar el seguimiento del evento y actualizar la información conforme avance la evaluación epidemiológica», trasladó el Ministerio al comunicar el balance estatal, que incluye a Galicia entre los territorios con casos notificados.