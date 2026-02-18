«Las deudas que nos reclama la Xunta a las comunidades de montes son falsas e injustas»

Desde la Organización Galega de Comunidades de Montes (OGCM) llevan tiempo echando un pulso a la Administración autonómica para conseguir que los exima de abonar la deuda que les reclaman por haber gestionado sus terrenos forestales en los últimos años.

Según explica su presidente, Xosé Alfredo Pereira, lograron ya que se saldara el pago de las cuantías pendientes que tenían los propietarios de 50.000 hectáreas, pero aún quedan otras 150.000 pendientes de pago. Se alegra de que la Xunta ampliara el plazo para devolver el dinero, pero insiste en que estas deudas «son falsas e injustas».

—¿De dónde vienen estas deudas que ahora les exige la Administración?

Son consorcios que se firmaron en los años 50 que luego se convirtieron en convenios. La Xunta asumía la gestión de terrenos y de cada corta de madera se quedaba con el 30 por ciento y el 70 por ciento era para la comunidad. Pero si con la venta de madera no conseguía recuperar el dinero, le reclamaba la diferencia a las comunidades de montes. Se contabiliza deuda desde el año 2005.

—¿Están satisfechos con esta ampliación de plazo?

Sí, pero nosotros lo que queremos es la condonación. Lo hemos manifestado en reuniones con los distintos grupos políticos y hemos reclamado a la Xunta que nos envíe el estado real de las cuentas para saber si los trabajos que hizo en el monte eran los acordados en el convenio o hubo otras actividades, cuál es la deuda detallada y dónde se invirtió el dinero. Además, queremos saber si se financió con fondos de carácter europeo, porque si se emplearon ayudas de la UE creemos que no tenemos que devolverlas. No fue la Xunta la que puso el dinero.

—¿Y estas gestiones están teniendo éxito?

La campaña ha tenido relativo éxito. Hemos conseguido que devolvieran ya la gestión de 50.000 hectáreas sin que abonaran la deuda y seguiremos presionando para que condone la deuda de las otras 150.000 hectáreas a las que aún se les exige la devolución del dinero.

—¿Por qué defienden la condonación?

Estas deudas son falsas e injustas. Si yo alquilo una tierra a un tercero para que la explote y planta patatas y no consigue una buena producción la culpa no es de quien se la alquila. No entiendo por qué tenemos que devolver el dinero si la Administración fue una mala gestora.