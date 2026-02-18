Pontevedra y A Coruña, a la cabeza con más mujeres conductoras

Galicia coge el volante en femenino: Pontevedra y A Coruña lideran las conductoras en la Península. En el mapa de la España que conduce hay un detalle que descoloca tópicos: si miramos quién figura como conductora habitual en los seguros de automóvil, las mujeres mandan más en el noroeste que en casi cualquier otro lugar. Pontevedra (30,25%) y A Coruña (30,16%) encabezan en la Península la proporción de titulares femeninas y se sitúan, además, en el «top 5» nacional: por delante solo quedan territorios insulares —Santa Cruz de Tenerife (32,98%), Las Palmas (32,42%) e Illes Balears (31,55%)— donde el peso de las conductoras supera con holgura el 30%.

El dato, extraído del informe divulgado por UNESPA con motivo de su análisis anual, se basa en un indicador muy concreto: el seguro identifica al conductor principal asociado a cada vehículo, habitualmente su propietario. Es decir, no mide solo «quién tiene carnet», sino quién tiene un coche (y una póliza) a su nombre y lo usa de forma habitual. Por eso no coincide con el recuento de la DGT: el permiso de conducir alcanza a 12,2 millones de mujeres (el 43,4% del total), mientras que en los registros del seguro aparecen 8,7 millones de mujeres como titulares en 2024.

Aun así, la foto es reveladora. En conjunto, ellas suponen el 26,6% de los titulares de seguros de vehículos a motor, pero su presencia sube cuando se acota el foco al turismo, el vehículo «rey»: un 30,66% de los turismos asegurados está a nombre de una mujer (en línea con el 30,7% de «coches» que cita el informe).

¿Qué explica el liderazgo de Pontevedra y A Coruña? El documento no entra en causas provinciales, pero su propio contexto apunta pistas: España ha cambiado y el seguro lo refleja. La generación de conductoras sénior se ha disparado: hoy hay 1,2 millones de mujeres mayores de 65 años con vehículo propio, frente a algo más de 383.000 en 2011. En paralelo, las conductoras jóvenes se reducen: entre 26 y 35 años, el número de titulares baja con fuerza respecto a la década pasada, en un cóctel de menor natalidad, alternativas de movilidad y una relación cultural distinta con el coche.

La Galicia que lidera este ranking no solo aparece como una anomalía estadística; también encaja en una tendencia territorial que el informe subraya: la proporción de mujeres conductoras habituales es mayor en provincias insulares y, acto seguido, en Pontevedra. A Coruña completa el «doblete» gallego y refuerza una idea: en el noroeste, ellas están más presentes en la titularidad y el uso cotidiano del coche.