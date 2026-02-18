Nuevas ayudas de la Xunta para crear refugios climáticos ante la alta demanda

El cambio climático está disparando las temperaturas que en verano pueden llegar a ser asfixiantes. Galicia tiene que prepararse para afrontar estas olas de calor cada vez más frecuentes y para ello la Xunta ofreció el año pasado ayudas a las entidades locales para crear refugios climáticos. Pero la demanda de inversiones cuadriplicó el crédito disponible. Se presentaron 136 proyectos por valor de 8 millones de euros, pero la Consellería de Medio Ambiente solo tenía presupuesto para atender 42 iniciativas presentadas por 35 concellos.

Por esta razón, la Xunta ha vuelto a sacar una nueva convocatoria de ayudas, en la que además simplifica el procedimiento para reducir la burocracia y facilitar la tramitación.

Se trata de ayudas orientadas a atenuar el llamado efecto «isla de calor» o a reforzar la biodiversidad y las zonas verdes urbanas. Así, se financiarán iniciativas como el sombreado natural en calles y plazas con la plantación de árboles, preferiblemente autóctonas, intervenciones para reducir la impermeabilización del suelo y aumentar el drenaje, la creación de microclimas con el uso de láminas de agua, la implantación de jardines verticales y cubiertas verdes en infraestructuras públicas, así como la restauración de zonas húmedas o la mejora de conexión entre medio urbano y periurbano mediante sendas.

También se ofrecen recursos a los concellos para identificar y adecuar refugios climáticos, entendidos como espacios con condiciones ambientales favorables que permitan ofrecer protección a la población.

Para estas ayudas se contempla un presupuesto de dos millones de euros. La Consellería de Medio Ambiente financiará hasta el 80 por ciento de la inversión con un máximo de 60.000 euros por proyecto y cada ayuntamiento podrá presentar hasta tres iniciativas, así que podrá obtener un máximo de 180.000 euros.