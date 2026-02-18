La huelga de médicos logra un seguimiento en festivo similar al del primer día

La segunda jornada de huelga de ámbito estatal que los médicos españoles han convocado contra el Estatuto Marco del Gobierno central para reclamar del Ministerio de Sanidad la negociación de un estatuto propio para la profesión mantuvo ayer las cifras de seguimiento del lunes, cuando arrancaba la primera semana de paros que los facultativos prevén hacer cada mes hasta junio.

La jornada estuvo condicionada por tratarse de un día festivo en varias localidades gallegas, entre ellas las ciudades de Santiago de Compostela, A Coruña, Ourense y Lugo, lo que influye en los datos de presencias y de servicios mínimos, que estarían «adaptados» a la situación, según apuntan desde la Consellería de Sanidade.

En concreto, el Sergas cifró en un 16,36 por ciento el seguimiento del paro en el turno de mañana –había sido de un 16,8% el lunes— y de un 3,39% en el turno de tarde —frente a un 3,68% del día previo—, que se caracteriza ya de por sí por una menor carga asistencial.

La participación fue más elevada por la mañana en los hospitales que en Atención Primaria, con un 20,94% en general y hasta un 22,56% en los siete grandes hospitales del Sergas. En los centros de salud la primera parte del martes se cerró con un 6,65% de participación en el paro. Las tornas cambiaron por la tarde: entonces el seguimiento del paro entre los médicos de familia alcanzó un 4,59% y en los hospitales fue del 2,74%.

Noticias relacionadas

El sindicato O´Mega, que se presenta como única organización gallega que integra el comité de huelga estatal, que calcula la incidencia de forma diferente, eleva el seguimiento al 87% en los hospitales de Vigo y de Pontevedra, dos puntos más que un día antes, y sitúa el paro en los centros de salud en un 24%, once puntos menos que durante la primera jornada. El sindicato recuerda en un comunicado la convocatoria de una huelga indefinida desde el 2 de marzo en Galicia.