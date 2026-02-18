Las granjas gallegas entregan más leche aunque bajan ya de los 5.000 ganaderos

El año 2025 cerró con una caída generalizada de la producción de leche de vaca en España que se vio atenuada por las entregas de leche gallegas. La producción en el conjunto del Estado se situó en 7.357.141 toneladas (un 0,23% menos que el año anterior), aunque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se muestra optimista y percibe una «estabilización» pese al ligero descenso con respecto a 2024.

Sin embargo, Galicia queda fuera de esta tendencia a la baja. La producción lechera se incrementó en la comunidad en un 0,81%, con un total de 3.088.325 toneladas. En diciembre llegó a representar el 42% de la leche que se comercializa en todo el Estado, según la Asociación Galega Terra e Leite. Las ganaderías gallegas entregaron 24.871 toneladas de leche más que el año pasado. De ahí ese incremento de casi un 1%.

A Galicia se suman también Navarra, que produjo 4.346 toneladas más, lo que supone un aumento del 1,56%; Aragón, con 2.711 más (+1,54%); Murcia, que aumentó su producción en 1.188 toneladas (+1,73%); y la Comunidad Valenciana (+1%).

Por el contrario, la caída productiva de la leche, según el informe de la Asociación Galega Terra e Leite, elaborado a partir de los datos ministeriales, ha castigado especialmente a otras comunidades de la cornisa cantábrica: Asturias, con casi un 4% menos que en 2024, al entregar 19.332 toneladas menos; Cantabria, (-3,07%); y Euskadi (-2,97%). En otras autonomías productoras, más de lo mismo: en Castilla y León fueron 3.924 toneladas de leche menos (-0,43%), y en Cataluña, 2.478 (-0,33%).

En negativo, Galicia finalizó 2025 con precios por debajo de la media estatal. La cantidad pagada a los productores gallegos se situó en diciembre en los 47,2 céntimos por litro, frente a los 49,4 en el conjunto de España, aunque se percibe una tendencia de recuperación progresiva que comenzó en verano.

En cuanto al precio medio anual de la leche, en 2025 se situó en los 49,68 céntimos por litro en Galicia, mientras que en España alcanzó los 51,48 céntimos por litro, si bien el incremento interanual en el caso gallego se sitúa en el 6,24 %, en tanto que en el resto del Estado la recuperación fue más moderada, del 4,84 %, aún lejos de los máximos registrados en 2023. Pese a la subida generalizada, Galicia cuenta con el peor dato de la España peninsular. En Asturias el precio asciende a 55,2 céntimos por litro y en Euskadi, a 58,2.

Además, Galicia termina 2025 con 4.933 productores lácteos, 314 menos que un año antes. Es la primera vez desde que hay registros que se baja de los 5.000 ganaderos con entregas de leche.