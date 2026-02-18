Galicia está de moda para los estudiantes internacionales: aumentan los permisos de residencia un 120% desde 2020
Alumnado procedente de América Latina, Asia y Norteamérica impulsa el récord histórico en la comunidad, con 2.739 autorizaciones en 2024
Iria D. Pombo
El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado una nueva estadística en la que muestra el flujo de las autorizaciones concedidas al estudiantado internacional y sus familiares para estancias asociadas a la realización de estudios en todo el Estado español.
Los datos revelan una subida exponencial en Galicia desde 2020, año en el que la emergencia sanitaria por el covid redujo ese flujo. Solo entre 2020 y 2024 los permisos concedidos aumentaron en un 120%, pasando de 1.248 a 2.739. Además, en consonancia con las cifras estatales, en cuestión de una década el incremento fue de un 95%, ya que en 2014 se concedieron 1.407 autorizaciones.
A nivel estatal, en el último año del que hay registros se contabilizaron 118.947 permisos, incrementándose en un 93% desde los 61.570 de 2014. Por ello, en 2024 se alcanzó el máximo histórico de autorizaciones de estancia por estudios concedidas, tanto en Galicia como en España.
Alumnado americano
Las provincias de A Coruña y Pontevedra son las que lideraron las cifras de 2024, con 1.347 y 914 permisos, respectivamente. Las siguen Lugo, con 258, y Ourense, con 220.
Además, en todas ellas buena parte de los estudiantes foráneos, de entre 20 y 29 años mayoritariamente, que se instalaron en Galicia procedían de América Latina (1.153), de Asia (542) y de Norteamérica (459). De África llegaron 424 y de los países europeos que no pertenecen a la Unión Europea, 157.
Con todo, en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra la mayoría de las personas que se acogieron a este permiso aterrizaron allí desde Estados Unidos. En cambio, en la de A Coruña, la mayoría eran de Colombia (167) y de China (133).
