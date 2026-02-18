Galicia comienza a frenar la expansión de la gonorrea

En los últimos años Galicia ha visto desbocarse enfermedades de transmisión sexual que remiten a otros tiempos, como la sífilis y la gonorrea. Para especialistas de Atención Primaria, el fenómeno ha estado asociado, entre otros factores, a una pérdida de miedo a dolencias como el sida y a olvidar advertencias como la del "póntelo, pónselo". Según losfacultativos, se ha "bajado la guardia". No obstante, esa tendencia podría haber comenzado a revertirse: la comunidad logró cerrar 2024 con una reducción de en torno al 20 por ciento en los casos notificados de ambas.

Ese descenso se produjo, no obstante, en comparación con 2023, cuando se había registrado una cifra récord en el número de infecciones. En el caso de la enfermedad gonocócica, y según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), se habían alcanzado los 1.087 casos. Es la cifra más alta de la que informa el organismo desde 1996 y suponen casi ocho veces más que los contabilizados justo una década antes.

Un descenso relativo

Los 870 casos de 2024, según el IGE, con todo, siguen situándose como los segundos más elevados de los últimos treinta años y están por encima de los 800 de 2022, cuandose habían duplicado con respecto al ejercicio previo, lo mismo que un año antes.

El Sergas explica que en 2024 tres cuartas partes de las infecciones detectadas en Galicia se concentraron en hombres. Sin embargo, como figura en el informe sobre ITS en la comunidad, la incidencia entre las mujeres se triplicó entre 2022 y 2024, lo que, sostiene Sanidade, "apunta a un cambio en el patrón de transmisión".

Las estadísticas estatales muestran que el perfil mayoritario es el de un varón y que los principales afectados se concentran "especialmente entre los 20 y los 44 años", que acaparan ocho de cada diez casos. Sanidade entiende que la infección afecta "fundamentalmente" a la población en etapas de "alta actividad social y sexual" y considera que, pese al mejor dato del último año, en Galicia se está produciendo un "ascenso" de la enfermedad, particularmente entre chicos jóvenes, pero también mujeres, e insta a "incidir en las medidas preventivas como las campañas de educación sexual, vacunación y promoción del uso del preservativo".

En lo que respecta a la sífilis, cuya incidencia se duplicó en Galicia en dos años, 2024 se cerraba con 250 casos, conforme al IGE, 52 menos que en el ejercicio previo. El perfil es similar al de la gonorrea y Saúde Pública cree "recomendable reforzar las acciones dirigidas a la prevención y educación en salud sexual".