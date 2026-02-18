Besteiro ve a los gallegos con menos vivienda, médicos y dinero

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, hizo este miércoles balance del medio mandato que lleva el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en esta legislatura, que lo sintetizó como más gallegos «sin vivienda, sin médico y sin el dinero que le corresponde» y una realidad que «desmonta el relato triunfalista del PP».

En materia de vivienda, aseguró que casi 30.000 personas están inscritas en el registro de demandantes, el «doble» que al inicio del mandato y 7.000 más que hace un año. Además, indicó que «solo en la última semana, se incorporaron más de 300 nuevas solicitudes».

En el ámbito sanitario, sostuvo que 350.000 personas esperan por una cita médica y que casi 50.000, por una intervención quirúrgica. Además, aseguró que existen decenas de ayuntamientos sin cobertura médica varios días a la semana por falta de profesionales de Atención Primaria.

También denunció la espera de 300 días de demora para una valoración de dependencia, un paro juvenil que se eleva al 28% o que el fondo público-privado de 300 millones para proyectos estratégicos no está operativo.