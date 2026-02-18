Casi 400 cirugías suspendidas en Galicia en dos días: la repercusión de la huelga médica estatal

El pulso de la profesión médica contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, materializado en una huelga semanal que se repetirá hasta junio, tiene efectos en Galicia: dos días de paro supusieron la suspensión de 379 cirugías, 7.552 consultas hospitalarias y 6.555 consultas de Atención Primaria, alrededor de 14.500 actos médicos, que superarían los 15.000 procesos si se tienen en cuenta las pruebas no realizadas.

De la afectación informó esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, a partir de los datos reportados por los gerentes de las siete áreas sanitarias, que dieron cuenta de las repercusiones del paro en Galicia en la comisión de seguimiento de la huelga.

Los datos de seguimiento facilitados por la Administración gallega sitúan el seguimiento de la huelga este miércoles alcanzó en casi el 18 %, un punto más que el lunes. Gómez Caamaño dejó aparte los datos del martes dado que no son comparables al ser festivo en cuatro de las siete grandes ciudades.

Reclamación a Sanidad

En esa coyuntura el titular de Sanidade reprochó al Ministerio de Sanidad su pasividad y lo instó a que retome el diálogo sobre el Estatuto Marco para acabar con las jornadas de paro que tienen un "impacto" en las listas de espera de los pacientes. En todo caso, indicó ya que el Sergas "realizará la reorganización asistencial necesaria para reprogramar la actividad suspendida lo antes posible".

A la actitud del Ejecutivo central, Gómez Caamaño opuso la "voluntad permanente" de la Xunta de negociar y puso en valor los dos grupos de trabajo que se crean para reformar la atención primaria antes del verano con un modelo de atención de calidad para pacientes y profesionales.

Además, la Xunta destaca que se "comprometió" con los sindicatos de la mesa sectorial a abordar incrementos retributivos para personal de urgencias hospitalarias y de puntos de atención continuada, aparte de debatir mejoras para "adaptar" los tiempos y el número de consultas de los centros de salud y reforzar el papel de la jefatura de servicio de estas instalaciones.