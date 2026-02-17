Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
218 euros

La Xunta destina 8 millones al complemento de las pensiones no contributivas

M. g. T.

Santiago

La Xunta destinará 8 millones de euros al complemento autonómico de las pensiones no contributivas del que se beneficiarán 36.500 gallegos. Estos 218 euros se abonarán de oficio en un pago único durante el primer trimestre de este año.

