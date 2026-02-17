No siempre es fácil el camino de salida de las más altas instancias del Estado. En los últimos treinta años una docena de gallegos han ejercido como ministros del Gobierno de España, siendo la última (y todavía superviviente) Yolanda Díaz. Los hay que llegando al segundo escalón de estos departamentos adquirieron una proyección y poder similar al de sus «jefes», siendo el caso de Isabel Pardo de Vera el más llamativo. Secretaria de Estado de Transportes entre 2021 y 2023, ha anunciado que será profesora de Matemáticas en un instituto una vez se resuelva su vinculación con la red de corrupción de Ábalos y Koldo donde se le imputan cinco delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

«Tengo que trabajar y cotizar a la Seguridad Social. Tengo familia e hijos. Tengo que seguir viviendo», justificaba. El suyo es un caso atípico para la etapa que se abre cuando devuelven la cartera. La inmensa mayoría de los ministros gallegos se reciclaron dentro de la propia política: alcaldes, concejales, diputados, nuevamente ministros e incluso presidentes del Gobierno. O en su defecto, en un sector privado muy cercano a las administraciones públicas con distintos niveles de asesoría y consultoría. Estos fueron los 11 destinos diferentes para los 11 exministros gallegos.

Abel Caballero, Transportes, Turismo y Comunicaciones (1985-88)

El actual alcalde de Vigo fue el primer gallego en asumir una cartera para el PSOE durante el primer gabinete de Felipe González. Con 39 años asumió el reto de la modernización del ferrocarril en España, aunque después de un trienio se convirtió en diputado raso durante varias legislaturas. A finales de los noventa regresó a la primera línea al frente del PSdeG, pero las elecciones de 1997 ante Fraga y Beiras arrojaron el (entonces) peor resultado de los socialistas gallegos. Inició entonces una reconversión como prolífico escritor de novelas y profesor universitario que no se rompió hasta su reencarnación en la escena municipal. Primero como presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo (2005-07) y después como alcalde de la ciudad, logrando el récord de longevidad con el bastón del mando y las mayores victorias de un regidor en la historia democrática española. Porque a veces, la escalera en el poder político en España también se puede recorrer en sentido inverso.

Mariano Rajoy, Administraciones Públicas, Educación, Interior y vicepresidente (1996-2003)

Hubo que esperar casi una década para que otro gallego se sentara en la mesa del Consejo de Ministros. Lo hizo precisamente el hombre que pasó más años en ella: cuatro como ministro, cuatro como ministro y vicepresidente y otros seis y medio como máximo responsable del ejecutivo. Mariano Rajoy recorrió todas las instancias posibles desde que en mayo de 1983 fue elegido concejal en su Pontevedra natal: presidente de la Diputación provincial, vicepresidente de la Xunta o responsable autonómico en los ochenta, salto como diputado y directivo nacional en los noventa antes de asumir varias carteras, jefe de la oposición en el nuevo siglo y presidente del Gobierno después de las elecciones generales de 2011. Tras la moción de censura de 2018 regresó durante dos meses a su plaza de registrador de la propiedad en la localidad alicantina de Santa Pola, aunque obtuvo una nueva plaza en Madrid a finales de ese verano. Desde entonces compatibiliza ese cargo de funcionario con actos de partido, especialmente en Galicia.

El ministro de Sanidad y Consumo,José Manuel Romay Beccaria,(i),y el presidente del Insalud, Alberto Núñez Feijoó, en la presentación de presupuestos del año 2000. / EFE / Kote

José Manuel Romay Beccaría, Sanidad y Consumo (1996-2000)

Otro superviviente político durante décadas. Durante la dictadura franquista ejerció varios cargos después de sacar su plaza como letrado del Consejo de Estado, ya en democracia fue vicepresidente de la Xunta y máximo responsable de la Diputación de A Coruña y con Fraga alcanzó el rango de conselleiro. En el primer gabinete de Aznar fue nombrado ministro de Sanidad y Consumo, apadrinando a un joven Alberto Núñez Feijóo en esa legislatura. Además de varios cargos legislativos como senador y diputado, volvería a la primera línea como presidente del Consejo de Estado en dos etapas: 2003-04 y 2012-18. Desde que fue sustituido por María Teresa Fernández de la Vega disfruta de un «retiro» tras seis décadas de servicio público.

Ana Pastor, Sanidad y Fomento (2002-2004 y 2011-2016)

Zamorana de nacimiento y pontevedresa de adopción, Ana Pastor Julián es la única que ha tenido la confianza de dos presidentes del Gobierno diferentes. La primera ministra gallega llegó con el euro en julio de 2002 después de ocupar altos cargos en Interior o Presidencia. La doctora tuvo un breve mandato de dos años al frente de Sanidad con Aznar; siendo una de las supervivientes que Rajoy rescató en 2011, poniéndola al frente de un Ministerio de Fomento con mayor visibilidad y presupuesto... sobre el papel. La crisis económica limitó notablemente su capacidad de ejecución y en 2016 regresó a la Mesa del Congreso (donde ya había sido vicepresidenta segunda) para presidirla hasta 2019. Aunque se mantuvo un lustro más en la cámara baja, en mayo de 2024 abandonaba la política para presidir la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA). Esta primera incursión en el sector privado finalizó en otoño apenas año y medio después. A sus 68 años parece improbable que regrese a la medicina.

Elena Espinosa, Agricultura, Pesca y Alimentación (2004-2010)

Ourensana de nacimiento, su actividad política y profesional está ligada a Vigo desde hace cuatro décadas. Presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo entre 1988 1996, tuvo un breve paso por la empresa privada dentro del Grupo Rodman mientras el PSOE no ostentó el poder en La Moncloa. La victoria de 2004 trajo su nombramiento como ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde tuvo que bregar con crisis como la gripe aviar o el secuestro de pesqueros gallegos. En 2008 fusionaría bajo su mando la cartera de Medio Ambiente y la de Agricultura, aunque fue destituida dos años después. Tras participar en las primarias del PSdeG de 2012 en las que fue derrotada por Pachi Vázquez se incorporó brevemente como adjunta a la presidencia de Rodman. En 2019 es «repescada» por Abel Caballero como número 3 en las listas municipales de Vigo, convirtiéndose en teniente de alcalde con competencias en Economía y siendo vocal de Renfe durante varios años. En 2024 encabeza la candidatura socialista a las elecciones autonómicas en las que logró el peor resultado histórico (3 escaños) de la formación al perder dos actas. A sus 65 años compagina el acta de edil con el de diputada autonómica.

César Antonio Molina, Cultura (2007-2009)

Abogado y periodista de formación, escritor e intelectual de profesión y uno de los perfiles más críticos con los gobiernos del PSOE desde todas las tribunas. El coruñés llegó al Ministerio de Cultura de Zapatero después de dirigir el Instituto Cervantes durante tres años, aunque su paso fue breve y con notables enfrentamientos con el mundo del cine. Desde su salida ha publicado más de una docena de libros y cargado duramente contra Pedro Sánchez, a quien ha llegado a calificar de «tumor maligno». En 2017 se incorporó como socio al despacho Cremades & Calvo-Sotelo Abogados mientras escribe artículos, críticas y crónicas en diversos medios de comunicación.

Elena Salgado, Sanidad, Administraciones Públicas, Economía y vicepresidenta (2007-2011)

La única política -aunque sin carnet del PSOE- que estuvo junto a Zapatero durante sus 7 años y siete meses de mandato fue una ourensana... de nacimiento. La ingeniera y economista fue aumentando sus responsabilidades en las sucesivas remodelaciones de gabinete. No obstante, ya había ocupado altos cargos durante los años finales del felipismo. De Sanidad y Consumo pasaría a Administraciones Públicas, aunque su gran reto llegó en 2009. La salida de Pedro Solbes en plena crisis económica la llevó a concentrar Economía, Hacienda y la vicepresidencia segunda del Gobierno. El hecho de ser la primera mujer en asumir las cuentas nacionales le abrió la puerta a diversos cargos en la empresa privada durante la década siguiente: consejera de Endesa en Chile, consejera de Nueva Pescanova tras su quiebra, presidenta de Motion Rail -filial de Talgo para la liberalización del ferrocarril de Alta Velocidad- y la presidencia de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC). Permaneció en este último lobby hasta octubre de 2023.

Los ministros Francisco Caamaño, Elena Espinosa, César Antonio Molina y Elena Salgado en el cierre de campaña de Touriño en 2009. / Lavandeira Jr

Francisco Caamaño Domínguez, Justicia (2009-2011)

Nacido en Cee y catedrático de Derecho Constitucional, letrado del Tribunal Constitucional de 1995 a 2001, ejerció como ministro de Justicia entre 2009 y 2011. Su carrera política se limitó después a la secretaría xeral del PSdeG en la provincia de A Coruña o diputado autonómico hasta 2015, momento en el que se reincorporó a su cátedra en la Universidad de Valencia. En 2016 se incorpora a como socio de CCS abogados para liderar su área de Derecho Público.

José Blanco López, Fomento (2009-2011)

De la fontanería del PSOE a los grandes centros de decisión en Madrid y Bruselas. Pepiño Blanco ascendió en 2008 a vicesecretario general del partido de la mano del mismo Zapatero que aupó como líder ocho años antes. El presidente le confió las áreas de Fomento y Vivienda en plena recesión, y tras el relevo en los socialistas aseguró su futuro como eurodiputado entre 2014 y 2019. Desde entonces ejerce como director de Acento Public Affairs, una firma creada con el exportavoz parlamentario del PP Alfonso Alonso. La marca se define como «una firma de consultoría supra-especializada en asuntos públicos, estratégicos y proactivos» y cuenta con Huaweii, Marruecos o AstraZeneca entre sus principales clientes. Hace unas semanas se anunció su venta por 10 millones de euros al gigante francés Havas- propietario de del grupo Vivendi- aunque mantendrá su cargo durante los próximos años.

Nadia Calviño Santamaría, Economía y Competitividad (2018-2023)

Gallega de cuna y posteriormente de adopción cuando ya ejercía como ministra, Nadia Calviño pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y se ha bregado en diversas instituciones continentales. De la Comisión Europea saltó como gran fichaje de Sánchez en su primer lustro para la cartera de Economía inicialmente y la vicepresidencia primera tras la destitución de Carmen Calvo en 2021. Sin embargo, a finales de 2023 abandonaba la política nacional para regresar a Bruselas, donde preside el Banco Europeo de Inversiones por un mandato de seis años.

Los ministros gallegos Nadia Calviño (verde), José Miñones (c.) y Yolanda Díaz (naranja), entre otros, durante la toma de posición del segundo. / Juan Carlos Hidalgo

José Manuel Miñones Conde, Sanidad (2023)

El último en sumarse a esta lista lo hizo después de quemar etapas a nivel municipal, autonómico y estatal. En apenas tres años pasó de la alcaldía de Ames (2015-21) a la Delegación del Gobierno en Galicia (2021-23) antes de convertirse en ministro de Sanidad durante menos de 250 días. El gabinete de la tercera legislatura de Pedro Sánchez -con quien comparte una gran amistad- reservó dicha cartera para Mónica García y Más Madrid, por lo que fue «recolocado» como presidente de Mercasa unos meses después. No se descarta pues su regreso a unas listas electorales, aunque es farmacéutico y profesor universitario.

Los dos pioneros con UCD

Merecen una mención aparte los dos políticos de UCD que integraron los primeros gobiernos constitucionales de España. El ourensano Pío Cabanillas quien ejerció con Adolfo Suárez como ministro de Cultura y Bienestar (1977-1979) y adjunto al presidente (1980-1981), acompañando después a Leopoldo Calvo-Sotelo como ministro de la Presidencia y ministro de Justicia. El político conservador, aunque madrileño de nacimiento, contaba con tres abuelos gallegos y una fuerte vinculación con Viveiro. Tras ejercer como Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas y vicepresidente segundo se convirtió en Presidente del Gobierno después del 23-F.