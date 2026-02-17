Ley exprés para desgravar el material escolar comprado en efectivo

La Xunta anunció en verano que los libros de texto y material escolar que tuviesen que comprar las familias desgravarían en la declaración de la Renta. Solo se establecían dos requisitos: que la renta per cápita familiar estuviese en el rango de los 10.000 a los 30.000 euros y guardar las facturas de las compras realizadas.

Sin embargo, la letra pequeña de las bases de esa desgravación establecía la necesidad de que el pago se hubiera realizado por tarjeta u otro medio electrónico. Un hecho que pilló a muchas familias por sorpresa y que la Xunta pretende ahora solventar. Así, dio luz verde ayer a un proyecto de ley, que se tramitará por un sistema de lectura única en el Parlamento, para que entre en vigor antes del inicio de la campaña de la renta y las familias que pagaron en efectivo ese material escolar se vean también beneficiadas con hasta 105 euros por hijo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó que el pago con medios electrónicos es un principio general que se utiliza en todas las desgravaciones. Por ello, desde la Xunta «se dio por hecho, erróneamente», que era una disposición conocida por las familias.

Según el mandatario autonómico, unas 60.000 familias se verán beneficiadas por la desgravación, con «un ahorro de alrededor de 6 millones y medio de euros».

En la reunión del Consello da Xunta, el Gobierno gallego aprobó también la OPE de Educación para 2026. 1.600 plazas el 87% de las mismas de acceso libre con el que el Ejecutivo autonómico agota la tasa de reposición marcada por el Gobierno estatal.