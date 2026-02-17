Galicia encara la undécima borrasca del año, Pedro, con una tregua para el fin de semana

Tras una jornada de tregua en las precipitaciones, con algunos claros y la presencia puntual de tímidos rayos de sol, Galicia volverá a situarse a partir del miércoles bajo la influencia de una nueva borrasca de gran impacto: Pedro. Se trata de la undécima borrasca del año y la decimosexta de la temporada 2025-2026 —que empezó en octubre— y fue nombrada este martes por el servicio meteorológico francés Météo-France. En todo caso, según ha informado MeteoGalicia, el anticiclón de las Azores se dejará notar a partir del viernes, vaticinando un fin de semana de tiempo seco.

Concretamente, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, desde este miércoles buena parte de España quedará en la zona de influencia de Pedro, lo que deja al país a tan solo una borrasca del récord de la temporada 2023-2024, cuando se registraron 17 borrascas. «Estamos a una del máximo histórico», indicó el organismo en sus redes sociales. De producirse, la próxima borrasca recibiría el nombre de Regina.

En esta ocasión, la borrasca Pedro afectará más a Francia, pero no por ello pasará desapercibida en España, donde habrá vientos muy fuertes y temporal marítimo el miércoles y el jueves y cotas de nieve más bajas. En Galicia, la meteorología adversa empezará a notarse desde primera hora: se esperan lluvias intensas y persistentes en la primera mitad del día, que se harán más intermitentes a medida que avance la jornada, en forma de chubascos. En todo caso, no se espera ninguna alerta por precipitaciones. La cota de nieve descenderá hasta los 1.000 metros, y las zonas de montaña de Lugo y Ourense estarán en aviso amarillo por acumulaciones superiores a los 20 centímetros.

En cuanto al viento, será especialmente fuerte, de componente suroeste por la mañana y oeste por el sur, y desde las 06:00 de la mañana hasta el mediodía toda la comunidad estará, de forma generalizada, en aviso amarillo por ráfagas de más de 80 kilómetros por hora. Otras zonas como A Mariña o la montaña de Lugo y Ourense también estarán en alerta por viento. La costa, por su parte, estará en alerta naranja por temporal de viento en el mar y olas de, como mínimo, entre 5 y 7 metros de altura.

En cuanto al jueves, será una jornada de transición entre bajas y altas presiones. El día empezará con chubascos que irán remitiendo a medida que avance la tarde, para dar lugar a una noche de tiempo seco. La cota de nieve, por su parte, se mantendrá entre los 1.000 y los 1.100 metros, y continuará el aviso por acumulaciones de nieve por encima de los 5 centímetros en las zonas de montaña de Lugo y Ourense en la primera hora del día. La costa volverá a estar en alerta naranja por oleaje de entre 5 y 7 metros de altura, que por la tarde pasará a amarilla por olas de más de 4.

Será el día siguiente, cuando, finalmente, se empezará a dejar notar la influencia del anticiclón de las Azores. Comenzó a subir de latitud hace unos días —aunque no lo suficiente como para alejar a la borrasca Pedro—, y el viernes, por fin, la comunidad tendrá una tregua de tiempo seco y soleado. Se esperan nubes y claros, y la presencia ocasional de niebla en el interior, además de un ligero aumento de las temperaturas máximas, lo que vaticina un fin de semana de tregua en lo que a la meteorología adversa se refiere.

Situación de los ríos y embalses

En este contexto de borrascas, continúa activo el plan Inungal ante el riesgo de inundaciones en fase de preemergencia. De este modo, se mantienen en nivel rojo por riesgo elevado los ríos Mandeo y Cádabo en Coirós y Fene (ambos municipios en A Coruña), y el Cabeiro a su paso por Redondela (Pontevedra). Además, la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) ha activado el nivel rojo en el punto de control del río Miño a su paso por A Peroxa (Ourense); y otros 17 ríos se mantienen en nivel naranja: 11 en A Coruña, 5 en Pontevedra, y 1 en Ourense.

En cuanto a los embalses, tres de las cuatro demarcaciones hidrográficas con influencia en Galicia superan el 90% de su capacidad: es el caso de la cuenca Galicia-Costa (un 95,2%), la de Miño-Sil (90,4%) y la del Cantábrico Occidental (90,8%), mientras que la demarcación hidrográfica del Duero se encuentra en un 82,3%. En todo el país solo hay otras cinco demarcaciones hidrográficas con niveles de ocupación superiores al 90%: las cuencas internas del País Vasco y de Cataluña, la del Tinto, Odiel y Piedras, la de Guadalete-Barbate y la del Cantábrico Oriental.