El consumo de contenidos para adultos cae a la mitad desde los 35

Aunque los datos extraídos de la encuesta de drogas y adicciones comportamentales entre estudiantes de 14 a 18 años muestran que la edad influye en el consumo de pornografía (a más edad, más hábito, al menos hasta cumplir los 18), llega un punto en el que esa relación deja de ser válida. El sondeo equivalente que el Plan Nacional sobre Drogas realiza entre la población general, Edades, donde los entrevistados cuentan con entre 15 y 64 años, revela que el consumo de contenidos adultos cae prácticamente a la mitad a partir de los 35 años y que, en general, casi uno de cada cinco gallegos se expone con regularidad a ese tipo de visionado.

Nunca se había preguntado a la población por el consumo de pornografía y el Ministerio de Sanidad introdujo el indicador en 2023 para los chavales, de los que ya se puede conocer la evolución dos años después, y en 2024 para la población general, que se divide en dos grandes grupos etarios: de 15 a 34 y de 35 a 64. El sondeo revela que si entre los primeros el consumo de porno en el último año se sitúa en el 40%, entre los segundos desciende al 23,5 por ciento.

Por encima del valor estatal

La encuesta pregunta a los entrevistados si han «usado» o «mirado» pornografía, excluyendo del análisis páginas que pueden aparecer en búsquedas sin que ese haya sido el objetivo, e inquiere si el visionado se realizó solo, en pareja o con amigos. Aunque Sanidad no facilita el desglose de esas conductas hasta el detalle autonómico, sí proporciona el dato de la frecuencia de consumo. Así, en el marco temporal de alguna vez en la vida, la prevalencia de consumo entre los gallegos es del 65,7%, casi dos puntos porcentuales por encima del valor estatal.

Si lo que se examina es el comportamiento en el último año, las cifras bajan al 28,4% y acaban en el 17,1% en el último mes, ambas ligeramente superiores al registro del conjunto autonómico. El consumo de porno, como entre los chavales, es sobre todo masculino: la cifra entre los hombres cuadriplica a la de las mujeres (27,7% frente a 6,5%).