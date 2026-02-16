Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino

Han tenido que pasar ocho borrascas de gran impacto para que el sol se asome en el horizonte. Tras la embestida concatenada de Francis (1 de enero), Goretti (8 de enero), Ingrid (22 de enero), Joseph (26 de enero), Kristin (28 de enero), Leonardo (2 de febrero) y Marta (7 de febrero) y Nils (11 de febrero), un anticiclón se aproxima a Galicia: «Comienza a subir de latitud. De momento no es capaz de alejar a las borrascas por lo que continuaremos con tiempo de lluvias hasta el jueves», avanza Meteogalicia a través de su cuenta en la red social X.

El observatorio gallego vaticina un fin de semana seco en toda la comunidad tras un inicio de año «muy duro» en el que sus más de 150 estaciones, repartidas por toda la comunidad, registraron tan solo un día sin precipitaciones: un «diluvio» de 45 jornadas. El Boletín Mensual Climatológico de enero revela un pleno de 31 días con registros de lluvias en absolutamente todas ellas, y en febrero se replica el diagnóstico en 14 jornadas de la primera quincena del mes.

El sol se vislumbrará en el horizonte desde el viernes y traerá «tres días secos». «El jueves entra un anticiclón que barrerá la inestabilidad, pero aún habrá lluvias por la mañana. Sin embargo, al día siguiente ya se prevé estabilidad», explican desde Meteogalicia. Esta tendencia podría resistir unos días más «pero es un escenario aún lejano» y en las predicciones siempre hay «cierto grado de incertidumbre».

Mientras esas altas presiones se abren camino, nos espera más de lo mismo: lluvia. Este lunes un nuevo frente frío regará la comunidad; el martes se mantendrá el mismo panorama, pero con más frío, ya que bajan las temperaturas mínimas; y el miércoles otro frente descargará con más intensidad y caída del mercurio, con la cota de nieve en los 1000 metros al final del día. El jueves se prevé esa jornada de cambio con la llegada del anticiclón, que será efectiva el viernes.

Este otoño-invierno han afectado de pleno a nuestra comunidad hasta diez borrascas de gran impacto -confirma Meteogalicia-, más otros frentes y bajas que también han descargado a placer, aunque sin nombre propio ni alertas, y otras que lo han hecho de forma secundaria, como Davide y Oriana. Antes de la cortina de agua que tapó Galicia desde el mismo día de Año Nuevo hasta hoy, ya habían pasado Benjamín (22 de octubre) y Claudia (11 de noviembre).

Esta pluviosísima temporada de borrascas ha roto registros históricos de precipitaciones, llenado embalses que se han visto obligados a aliviar masa de agua, y desbordado ríos.