Galicia necesita 14.000 inmigrantes al año para cubrir su demanda de empleo y contrarrestar el envejecimiento

Desde hace años, la Xunta promueve el retorno de emigrantes gallegos y sus descendientes y también la llegada de inmigrantes sin relación con España. De hecho, el asentamiento de extranjeros en la comunidad es la única forma de que se incremente su población, dado que los fallecimientos superan ampliamente a los nacimientos. Pero, ¿cuántos inmigrantes hacen falta? Pues Galicia debería captar durante la próxima década unos 14.000 extranjeros al año para poder cubrir las vacantes laborales, sostener el crecimiento económico y contrarrestar el impacto del envejecimiento de la población.

Quien así lo propone es el centro de estudios económicos de la patronal catalana Foment del Treball (Sbees), que para el conjunto de España plantea la necesidad de acoger a 1,4 millones de inmigrantes en el próximo decenio, dadas las condiciones que imperan en la evolución de la población española y la creciente dependencia de los flujos migratorios para sostener el mercado laboral, tal como se recoge en el estudio sobre los retos demográficos en La España de los 50 millones.

"La demografía no es un tema de futuro, sino un tema de rabiosa actualidad. Si España no afronta el reto demográfico de forma contundente e inmediata, nos quedaremos sin mano de obra para trabajar y sin capacidad de competir", expuso en diciembre el presidente de Sbees y de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

En Galicia, este problema es bien conocido, pues la comunidad presenta uno de los peores índices de natalidad y relevo generacional de Europa. Así, por ejemplo, el Ejecutivo autonómico tiene activos varios programas para atraer inmigrantes, hacia los que practica una política de brazos abiertos, una actitud que contrasta con la postura del PP a nivel nacional, que se ha posicionado en contra de la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Necesidad de inmigrantes en la próxima década en España. / Hugo Barreiro

Entre estos programas figuran, por ejemplo, la Estratexia Retorna que pretende promover el regreso de 30.000 emigrantes gallegos y sus descendientes, la flexibilización de los requisitos que se les exigen a los trabajadores foráneos para participar en cursos formativos o crear una unidad cuya misión será captar talento y profesionales con alta cualificación para cubrir las vacantes del sistema productivo autonómico.

La esperanza de vida en Galicia es de 83,95 años —de las más altas de Europa—, pero la tasa de natalidad es «muy baja», lo que deriva en el «sobreenvejecimiento» de la población (la edad media ahora es de 48,36 años, frente a los 45,91 de 2014), lo que genera «un fuerte impacto en el futuro» de la actividad laboral, admite la Consellería de Emprego.

Lo que dice el estudio de la patronal catalana es que Galicia necesitará recurrir a 139.186 inmigrantes durante la próxima década para cubrir la demanda de trabajadores. Esta cifra representa el 10% del total de España por una razón clara: la comunidad gallega es una de las sociedades con peores registros de desarrollo demográfico, como reconoce la Xunta, y es una tierra donde la inmigración todavía juega un papel muy modesto.

Cuarta posición

Según los cálculos del informe, durante los próximos diez años casi 329.000 personas dejarían su trabajo en Galicia y solo 189.700 serían ocupados por jóvenes, por lo que habría un 12,2% del empleo que quedaría vacante: esos 139.200 puestos se tendrían que cubrir con inmigrantes.

Solo habría tres comunidades autónomas que requerirían un flujo de inmigrantes más intenso que el caso gallego. Serían Andalucía, con 189.300, Madrid (162.500) y Cataluña (160.500).

A juicio de Sbees, la economía española necesita "inevitablemente" de la inmigración para progresar económicamente. "Las empresas necesitamos sí o sí a la inmigración para poder ser más productivos, más competitivos, para la generación de riqueza y al mismo tiempo para la generación de puestos de trabajo y para poder reducir las desigualdades y reforzar la cohesión social", se recoge.

Los autores del informe prevén que se producirá un desequilibrio en el mercado laboral entre las personas que se jubilen y las que se incorporen al trabajo, ocasionando un déficit de 1,4 millones de trabajadores, de modo que un 6,3% de los empleos totales no podrán ser cubiertos y haría falta incorporar cada año a cerca de 140.000 personas en edad laboral para cubrir ese déficit de trabajadores. Asimismo, apuntan que el aumento de pensionistas y el gasto en prestaciones continúan siendo un reto para la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones.