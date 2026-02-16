La dependencia crea empleo, pero con sueldos bajos y una plantilla muy feminizada

El sistema de atención a la dependencia también se ha convertido en un pilar del empleo. El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) recuerda que, el sector ocupa en España a más de 700.000 personas (un 3,2% del empleo total) y crece a un ritmo interanual del 12%. Y añade un dato clave sobre Galicia: el peso del empleo ligado a la dependencia supera el 4% del total en varias regiones, entre ellas la comunidad gallega.

Si embargo este sector presenta muchas sombras desde el punto de vista laboral. Crea puestos de trabajo, pero con salarios bajos, temporalidad y parcialidad elevadas, feminización extrema y una dependencia creciente de mano de obra inmigrante, según recoge Fedea en su informe.

En el conjunto de España, el 82% de los trabajadores son mujeres y el 23% ha nacido fuera del país, lo que convierte a la dependencia en una «puerta de entrada» laboral para población migrante.

El problema, subraya el análisis, es que las «remuneraciones relativas» del sector «no parecen tocar fondo», una frase que apunta directamente a la precariedad: jornadas fragmentadas, turnos difíciles y un trabajo físicamente exigente que sigue sin estar pagado a la altura de su responsabilidad.

Esa tensión se aprecia también en el propio «modelo» gallego de prestaciones. En junio de 2024, Galicia presentaba un peso relativamente bajo de las ayudas económicas para cuidados familiares (19,3%), por debajo de la media estatal (29,4%), y una mayor orientación a servicios que requieren plantilla: ayuda a domicilio (26,2%), teleasistencia (14,9%), centros de día/noche (9,3%) y atención residencial (7,2%).

A la vez, Galicia figura entre las comunidades donde el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación se estira por encima de un año: 380 días, según Fedea. Aunque la demora tiene múltiples causas administrativas y de gestión, el informe insiste en que no puede desligarse de la capacidad real de sostener servicios con personal suficiente y estable.

La financiación es el otro factor que presiona las condiciones laborales. Fedea describe un sistema en el que las comunidades han acabado asumiendo entre el 60% y el 70% del gasto. En Galicia, el gasto público asociado a dependencia pasa de 382,6 millones (2019) a 635,6 millones (2024), con un reparto en 2024 del 35% Estado y 65% comunidad autónoma.

El informe concluye con el aviso de que la dependencia no puede analizarse solo como gasto, porque también es inversión y empleo, pero sin una profesionalización real —mejores sueldos, carreras laborales y estabilidad— el sistema seguirá apoyándose en el «cuidado informal» de las familias y en una mano de obra que entra y sale del sector.