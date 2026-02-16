¿Conoces el plazo para inscribirte en las oposiciones de Educación?

El plazo para inscribirse en las oposiciones de la Xunta con 1.601 plazas en 42 especialidades del ámbito educativo abrirá el 24 de febrero. Del total, 1.388 serán de libre ingreso (el 87%) y 213 de promoción interna.

Los exámenes se celebrarán entre el 20 de junio y el 19 de julio. La oferta y la orden de convocatoria se publicarán en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG), con el objetivo de que las personas que obtengan plaza puedan incorporarse el 1 de septiembre, ya en el curso 2026-27.

El Consello de la Xunta dio este lunes luz verde al decreto de oferta pública de empleo (OPE) de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. En rueda de prensa, el presidente Alfonso Rueda explicó que se agota el límite del 120% de la tasa de reposición fijado por la normativa estatal, de forma que se convocan 120 plazas por cada 100 bajas, un extremo que —según indicó— permitirá mejorar la ratio de profesorado por alumnado, en un contexto de descenso de matrículas.

Por cuerpos, habrá 476 plazas para primaria (ocho especialidades) y 852 para secundaria (29 especialidades), a las que se suman 60 de profesorado singular de FP. En lo que respecta a la promoción interna, se ofertan 213 plazas en 29 especialidades.

Atención a la diversidad

Rueda destacó el refuerzo de la atención a la diversidad, con 136 plazas para maestros especialistas en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, un 46% más que en las oposiciones de 2025. También puso el foco en idiomas, con 229 plazas de inglés (45 más) y 54 de francés (22 más).

La convocatoria incluye, además, especialidades en las que se habían detectado problemas por el agotamiento de listas de sustitución, como 35 plazas de latín y 14 de soldadura en el cuerpo de profesorado de FP.

El Gobierno gallego subraya que, con esta OPE, se eleva a 21.698 el total de plazas de docentes convocadas en la comunidad desde 2009.