El PSdeG testa perfiles de alcaldables para las primarias de Santiago y Ourense

Las aguas bajan todavía revueltas para el socialismo gallego. La borrasca de las autonómicas de 2024, cuando el partido cosechó su peor resultado histórico con tan solo nueve diputados en el Pazo do Hórreo, se vio concatenada después por diferentes frentes internos. Primero, con la expulsión del partido de cuatro ediles compostelanos y, más tarde, con la ciclogénesis provocada por las denuncias de acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé, que dieron pie a una crisis orgánica que culminó en un comité nacional extraordinario—máximo órgano entre congresos— en el que la Ejecutiva tuvo que dar cuenta de su gestión de las acusaciones que pesaban contra el que aún es alcalde de Monforte.

Sin embargo, como los gallegos se encargan de recordarse a diario estos días: Nunca choveu que non escampara. Por ello, los socialistas gallegos trabajan ya con la vista puesta en las elecciones municipales del próximo año, conscientes de que los ciclos electorales cambian y que el principal bastión del partido en la comunidad reside en los municipios. No en vano, cerca del 60 % de la población gallega vive en municipios gobernados por alcaldes socialistas. Por ello, desde las filas del PSdeG ven esa cita con las urnas como una oportunidad para afianzar ese poder territorial, recuperar la iniciativa política y reconstruir la confianza desde la base municipal.

Así, a falta de año y medio para esos comicios, el partido cuenta con liderazgos en cinco de las siete ciudades gallegas: Abel Caballero en Vigo, Inés Rey en A Coruña, Miguel Fernández en Lugo, Iván Puentes en Pontevedra y Ángel Mato en Ferrol. Mientras que tanto en Santiago como en Ourense, la formación radiografía el territorio, con trabajos demoscópicos cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de testar diferentes perfiles de alcaldables y, así, valorar su aceptación entre la ciudadanía de cara a las primarias que celebrarán las agrupaciones socialistas de ambas ciudades para designar candidato.

Si bien, desde el PSdeG aseguran que quieren candidaturas fuertes y cohesionadas. Por ello, apuntan que tiene tanta o más importancia la confección de la lista como la elección de la personas que la encabezará.

Antes de ponerse con ello, el partido ha desarrollado una importante actividad en la compactación de las agrupaciones locales, sobre todo en Santiago, tras el brete que supuso la expulsión del partido de cuatro de los seis ediles de los que disponían en la corporación municipal compostelana.

El partido aspira a poder concluir en junio los procesos internos para designar candidatos en todos los concellos gallegos, con el objetivo de que los candidatos tengan el tiempo preciso para dar a conocer su proyecto. Aunque recuerdan que se trata de una decisión federal y por ello será finalmente Ferraz quien dictará los tiempos.

Buenas perspectivas

En el partido son optimistas con respecto a la reelección de Inés Rey y Abel Caballero, como primeros ediles de A Coruña y Vigo, respectivamente. De hecho, creen que, por el momento, este último llega con más fuerza a la cita con las urnas que en 2023. Su resultado será muy importante y es que cabe recordar que el PSdeG perdió el poder de la Deputación de Pontevedra tras contabilizar menos apoyos en los partidos judiciales de Vigo, O Baixo Miño y Pontevedra. Una posición que aspiran a arrebatarle de nuevo al PP.

En Lugo, consideran que Miguel Fernández ha hecho un «gran trabajo» tras asumir el cargo por el doloroso fallecimiento de la exalcaldesa Paula Alvarellos y lo ven en buena disposición para revalidar la alcaldía. La moción de censura, tras la marcha del partido de la edil María Reigosa, se ve muy improbable. Más si cabe, después de que Fernández lograse aprobar los presupuestos la pasada semana.

A nivel provincial, existe también ese optimismo. Sin embargo, allí es donde el caso Tomé puede tener algún efecto electoral. De hecho, el partido guarda mutismo absoluto sobre el proceso interno que lleva a cabo en Monforte, donde el expresidente provincial todavía gobierna como no adscrito.

En Ourense, consideran que el escenario está abierto después de que el PPdeG no lograra la mayoría absoluta en la cámara provincial en los últimos comicios. Aunque saben que será la plaza más complicada. En sentido contrario, ven bien afianzada la fuerza de la formación en la provincia de A Coruña para revalidar la Diputación.