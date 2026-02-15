¿Qué esconde el acrónimo "nini"?

La Unión Europea define claramente qué es un "nini", en inglés "neet", como un acrónimo de "not in employment, education or training", es decir, ni en empleo, ni en educación ni en formación, para referirse a la población de jóvenes de 15 a 29 años que se encuentran en dicha situación en sus Estados miembros. El término comprende a los inactivos y desempleados que no han recibido educación o formación, reglada o no, en las cuatro semanas previas a la encuesta.

A la UE, como explica a través de Eurostat, le parece "importante" asegurarse de que la transición desde la educación al empleo sea fácil para los jóvenes " para los jóvenes y destacar los riesgos de que se hallen en esa situación. "Hay riesgos", advierte, tanto para los propios individuos como, a largo plazo, para la sociedad, si los jóvenes se sienten desvinculados de la educación y del mercado de trabajo. Para la UE, el hecho de que los jóvenes compaginen trabajo y formación, algo que hace un 11 por ciento de los gallegos, permite un tránsito más "flexible" hacia ese estadio laboral deseable.

En Europa, el "nini" es la "nini"

El fenómeno, que en España se analiza a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el INE, permanece estancado en Galicia en el último año, afectando a un 11 por ciento de los jóvenes, con estadísticas de 2025. Ese es también el dato registrado en la UE, solo que en este caso la información más reciente alude a la situación en 2024. En el análisis europeo del perfil de "nini" se obtiene un perfil de mujer (a diferencia de lo que ocurre en Galicia) y menos urbano.

Por otro lado, un informe específico para España publicado por el Ministerio de Educación antes de la pandemia, explicaba que el término se había utilizado en España para "estigmatizar al grupo de jóvenes vagos, sin interés por el estudio, criados en la permisividad y la ociosidad, que no están interesados en aportar a la sociedad por medio del trabajo. No obstante, advertía que el concepto engloba a un colectivo más complejo y heterogéneo y que incluiría "grupos vulnerables y no vulnerables".

Buscar trabajo o no, esa es la cuestión

Así, explica, puede haber jóvenes que hayan estudiado y que, queriendo trabajar, no pudieron por la situación económica: son los desempleados. Se caracterizan por estar apuntados a las listas del paro y realizando una búsqueda activa de empleo. Otro grupo sería el de parados, pero inactivos, porque no buscan trabajo. El Gobierno indaga en las causas que conducen a esta segunda opción y señala que son "muchas" las situaciones personales posibles, desde quien cuida a familiares o está enfermo, a quienes están en el empleo sumergido, preparan oposiciones o están en actividades de voluntario o de autoaprendizaje. A veces, señala el documento, se da incluso una "imposibilidad" de cambiar de estatus.

En aquel momento, el diagnóstico para España concluía que la mayor parte de los "ninis" estaba formada por parados que no están formándose.

El Gobierno concluía el análisis advirtiendo que "un alto porcentaje de desempleados e inactivos tiene consecuencias adversas para las personas individuales y para la sociedad y la economía además de que puede generar rechazo social, inseguridad, pobreza y problemas físicos y mentales".