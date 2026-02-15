Un «campus online» de la Xunta ya tiene más de 35.500 usuarios

La Xunta consolida su «campus online» con una oferta cercana a los 3.000 cursos al año y más de 35.500 personas usuarias. La plataforma corporativa de teleformación, gestionada por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), se ha convertido en el engranaje silencioso que mantiene a punto la maquinaria del aprendizaje continuo: sirve tanto a la ciudadanía como al personal empleado público y da soporte a 18 áreas formativas de la Administración autonómica.

Bajo el nombre de «Plafor», este sistema se puso en marcha en 2017 y creció de forma progresiva hasta vivir un punto de inflexión con la pandemia de la Covid, cuando la formación en línea dejó de ser alternativa para convertirse en autopista. Entre 2020 y 2022, el número de personas usuarias pasó de 2.600 a más de 27.800, una tendencia al alza que ha continuado hasta superar las 35.500 actuales. La expansión también se refleja en el catálogo: de más de 500 cursos en 2020 se pasó a superar los 1.100 en 2021, y en los dos últimos años la cifra ha rozado los 3.000, un volumen que ya habla de «campus» en mayúsculas.

De competencias digitales a justicia

Hoy, «Plafor» cubre ámbitos tan diversos como seguridad pública, empleo, competencias digitales, consumo, cultura, lengua gallega, medio rural, mar, política social, turismo, voluntariado o justicia. Esa diversidad permite afinar el tiro: contenidos y formatos se ajustan a colectivos muy distintos, desde quien busca mejorar su empleabilidad hasta quien necesita actualizar procedimientos o normativa sin perder un minuto de servicio.

Los indicadores de uso evidencian, además, un grado elevado de madurez operativa. Desde su puesta en funcionamiento, ha emitido más de 32.600 certificaciones automatizadas y ha integrado más de 20.600 sesiones de videoconferencia con los sistemas corporativos de la Xunta. Traducido: más alcance, menos burocracia y una formación que llega a mucha gente sin colapsar la agenda de nadie.

El entorno se apoya en software libre (Moodle), aseguran desde Amtega, y ofrece una plataforma flexible, segura, accesible y personalizable. Entre sus funcionalidades figuran la integración con videoconferencia, la emisión automática de certificados firmados electrónicamente, pruebas en línea con mecanismos de supervisión y el cumplimiento estricto de la normativa en accesibilidad, protección de datos y seguridad de la información.

El objetivo, subrayan desde la Xunta, es seguir ampliando su uso a nuevos departamentos y reforzar su carácter transversal, avanzando hacia una teleformación más «inteligente». La hoja de ruta pasa por incorporar progresivamente soluciones de inteligencia artificial para mejorar la experiencia de aprendizaje, facilitar la tutorización y ofrecer recomendaciones personalizadas.