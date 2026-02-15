Se acabó la tregua: la lluvia vuelve a cubrir Galicia este domingo y se reactivan los avisos en algunas zonas de la comunidad
Durante la primera mitad de la próxima semana, la inestabilidad será la tónica predominante, con vientos del suroeste, humedad y lluvias
Tras la tregua del sábado, en la que el sol volvió a brillar sobre Galicia y miles de personas aprovecharon para celebrar el arranque del Entroido, la lluvia vuelve a cubrir la comunidad este domingo. Según la previsión de MeteoGalicia, nos espera otro día de cielos grises, precipitaciones débiles en la franja atlántica y lluvias en todo el territorio por la noche.
La jornada transcurrirá en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del sudoeste, con un ambiente muy húmedo. En esta ocasión, Vigo y la provincia de Pontevedra se libran de los avisos, que se concentrarán en el norte de la comunidad con un aviso naranja en el interior de A Coruña por acumulaciones de lluvia y un aviso amarillo en A Mariña lucense por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros. Asimismo, el litoral del noroeste coruñés y la Costa de Morte tendrán aviso amarillo por oleaje.
Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso (11ºC de mínima y 15ºC de máxima en Vigo) y los vientos soplarán del sudoeste moderados en general, fuertes en el litoral norte y noroeste.
¿Cuándo llegará el anticiclón?
Y ante la pregunta del millón -¿Cuándo llegará el anticiclón para quedarse?- las previsiones a medio plazo no son optimistas. Parece claro que, al menos durante la primera mitad de la próxima semana, la inestabilidad será la tónica predominante, con vientos del suroeste, humedad y lluvias. MeteoGalicia augura una entrada en la nueva semana con alta probabilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense y un descenso progresivo de las temperaturas.
En la jornada del miércoles esperamos la llegada de una nueva borrasca que traerá instabilidad, viento y lluvias bastante generalizadas en toda Galicia. El jueves bajarán las temperaturas y viviremos otra jornada de chubascos. A partir del viernes las altas presiones predominarían, por lo que en los últimos tres días de la semana esperamos un tiempo seco con las temperaturas en ascenso.
Suscríbete para seguir leyendo
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua
- La Xunta suprimirá 90 trámites administrativos para reducir papeleo
- La Xunta inicia este año la reforma de las oposiciones: cambios en los temarios y acortar plazos
- Corte de la principal autovía de Portugal: ¿cómo llegar de Galicia a Lisboa evitando la A1?