Se acabó la tregua: la lluvia vuelve a cubrir Galicia este domingo y se reactivan los avisos en algunas zonas de la comunidad

Durante la primera mitad de la próxima semana, la inestabilidad será la tónica predominante, con vientos del suroeste, humedad y lluvias

Paraguas en una papelera, ayer en Bueu.

Paraguas en una papelera, ayer en Bueu. / Fdv

Pablo Varela

Tras la tregua del sábado, en la que el sol volvió a brillar sobre Galicia y miles de personas aprovecharon para celebrar el arranque del Entroido, la lluvia vuelve a cubrir la comunidad este domingo. Según la previsión de MeteoGalicia, nos espera otro día de cielos grises, precipitaciones débiles en la franja atlántica y lluvias en todo el territorio por la noche.

La jornada transcurrirá en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones con circulación del sudoeste, con un ambiente muy húmedo. En esta ocasión, Vigo y la provincia de Pontevedra se libran de los avisos, que se concentrarán en el norte de la comunidad con un aviso naranja en el interior de A Coruña por acumulaciones de lluvia y un aviso amarillo en A Mariña lucense por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros. Asimismo, el litoral del noroeste coruñés y la Costa de Morte tendrán aviso amarillo por oleaje.

Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso (11ºC de mínima y 15ºC de máxima en Vigo) y los vientos soplarán del sudoeste moderados en general, fuertes en el litoral norte y noroeste.

¿Cuándo llegará el anticiclón?

Y ante la pregunta del millón -¿Cuándo llegará el anticiclón para quedarse?- las previsiones a medio plazo no son optimistas. Parece claro que, al menos durante la primera mitad de la próxima semana, la inestabilidad será la tónica predominante, con vientos del suroeste, humedad y lluvias. MeteoGalicia augura una entrada en la nueva semana con alta probabilidad de precipitaciones en la mitad oeste y más baja en Lugo y Ourense y un descenso progresivo de las temperaturas.

En la jornada del miércoles esperamos la llegada de una nueva borrasca que traerá instabilidad, viento y lluvias bastante generalizadas en toda Galicia. El jueves bajarán las temperaturas y viviremos otra jornada de chubascos. A partir del viernes las altas presiones predominarían, por lo que en los últimos tres días de la semana esperamos un tiempo seco con las temperaturas en ascenso.

